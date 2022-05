Dodik o proruskoj orijentaciji: Jel ti mene za*ebavaš? To je popularno. Ne nosim etiketu

Član predsjedništva BiH Milorad Dodik za NOVU TV rekao je kako je u kontaktu s predsjednikom Zoranom Milanovićem, te da će do dogovora oko izmjena izbornog zakona doći kada to Bošnjaci budu htjeli.

BiH ide na izbore bez riješenog pitanja o hrvatskom narodu.

"To ovisi o volji muslimana u BiH. Oni žele majorizaciju, žele podrediti hrvatski i srpski narod. Žele napraviti organizaciju BiH koja ne uvažava konstitutivnost naroda i entitetski sastav. Hrvatski narod ima jednaka prava kao svi narodi i sasvim opravdano traži svoje teritorijalnu političku strukturu. Imaju moju potporu", rekao je Dodik te dodao da je razgovarao s Draganom Čovićem.

"Od Hrvata ovisi što će raditi dalje", smatra Dodik.

Istaknuo je da SDA, kao najjača stranka muslimana u Bosni u svom programu ima ukidanje konstitutivnosti i ustavne strukture u BiH.

"Nama na bazi neke retorike žele napraviti čitavu zapadnu politiku protiv nas", rekao je Dodik.

Kaže da ima dobar odnos s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem.

"Nekada se čujemo po nekoliko dana", kazao je Dodik, ovisno o temam.

'Imam vrlo pozitivno mišljenje o suradnji s Rusijom'

Ističe da pričaju o uspostavljanju sistema koji garantira mir te da se čuju često. Najviše pričaju o opravdanim zahtjevima o pitanju ravnopravnog i jednakopravnog postupanja.

"Jako mi je drago što Milanović i Plenković imaju gotovo jasan stav. Koliko vidim, razlikuju se u nekim metodologijama", rekao je Dodik i dodao da Milanović u pravu kad to postavlja kao pitanje "biti ili ne biti".

Na upit kako komentira da se Milanovića i njega svrstava u one ljude koji su proruski orijentirani, Dodik je opsovao.

"Jel ti mene za*ebavaš? Danas je to popularno", rekao je Dodik kroz poluosmijeh i dodao da je on "čovjek srpskog naroda i da surađuje sa svima".

Rekao je da mu nije teško surađivati ni s Amerikom, Velikom Britanijom, Njemačkom ili EU. Kaže da ima vrlo pozitivno mišljenje o suradnji s Rusijom, vezano za mnoga ekonomska pitanja.

'S Putinom sam razgovarao o tome da napravimo plinovod'

"Ne nosim etiketu i nisam ničiji. S Putinom sam razgovarao o tome da napravimo plinovod koji bi bio poveznica s balkanskim tokom i da Gazprom preuzme operativne aktivnosti", kazao je Dodik te napomenuo da je zbog trenutne situacije to trenutno u zastoju.

Razgovarao je i sa Sergejem Lavrovom koji mu je rekao da se radi na realizaciji te ideje.

"Kako je važno da Hrvatska ima plinovod, tako je važno i za nas", smatra Dodik.

Pod sankcijama je SAD-a i Velike Britanije, a Bundestag priprema veliku rezoluciju. Dodik kaže da nema nikakvu neugodu na izjave da su Čović i on rušitelji BiH.

"Veliki su bezobrazni, smatraju da s malima mogu raditi što žele", rekao je Dodik.

Planira li otići u Srebrenicu?

Na upit zaustavlja li Njemačka četiri važna projekta u Republici Srpskoj, Dodik je to suptilno opovrgnuo.

"Jeste li sigurni? Ti projekti idu. Ako misle da ne trebaju Siemensove turbine u hidroelektrani na Trebišnjici onda ok, ima i drugih turbina. Nije to davanje, ugrađuju svoju opremu i nama daju kredit. Ako misle da će nas to prekinuti, neka zaustave to. Imamo mi drugih turbina", ističe Dodik i dodaje da je to politička špekulacija.

Komentirao je i priopćenje crkve u kojem kažu da je od prijeratnih 220.000 Hrvata u Republici Srpskoj ostalo njih oko 15.000. Dodik kaže da on i njegova politika nisu za to dijelom krivi. Kaže da je to riješio još kada je Ivo Josipović bio predsjednik.

"To je prirodni tijek koji su nažalost ubrzali ratni sukobi", smatra Dodik.

Na upit planira li otići u Srebrenicu, Dodik je slegnuo ramenima i rekao da se bliži izborna kampanja i da će otići jer tamo ima snažan općinski odbor.

Što se tiče genocida, Dodik kaže da je to tema koja se uvijek pokušava reciklirati.

"Sve je oko toga rečeno. Mislim da postoji ozbiljna manipulacija na tu temu. Ako je nešto istina, vrlo je teško biti kreten pa ne prihvatiti istinu", rekao je Dodik te zaključio da je nevinih žrtava bilo na svim stranama.

