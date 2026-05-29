SASTAO SE SA ŠOJGUOM

Dodik se oglasio iz Moskve: 'Rusija je zabrinuta suradnjom Hrvatske, Albanije i Kosova'

Piše HINA,
Foto: MAXIM SHIPENKOV

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik izjavio je u četvrtak kako Rusija dijeli zabrinutost postojanjem obrambene suradnje između Hrvatske, Albanije i Kosova što mu je, kako tvrdi, prenio i tajnik ruskog Vijeća nacionalne sigurnosti Sergej Šojgu. Dodik je ovo kazao nakon susreta sa Šojguom u Moskvi gdje je boravio na jednoj konferenciji koju su sponzirirale ruske vlasti.

- Mi smatramo da je to antisrpski vojni savez i da je promoviran od nekih zapadnih zemalja, prije svega, Njemačke čije jačanje vojne strukture brine. Žalimo što Europa kao politička zajednica postaje sve više vojna struktura i moramo dobro razmisliti o odnosima i kretanjima sa određenim strukturama - kazao je Dodik novinarima iz RS koji su ga pratili tijekom posjeta Rusiji.

On je kazao i kako je ruskim sugovornicima prenio da u RS-u podupiru agresiju na Ukrajinu koju je, koristeći, ruski propagandni rječnik, nazvao "specijalnom vojnom operacijom".

- Mi jasno podržavamo specijalnu vojnu operaciju i želimo da Rusija ostvari ciljeve da se taj rat završi u skladu s ruskim ciljevima - kazao je Dodik koji ne skriva kako ni nakon ukidanja američkih sankcija ne kani odustati od bliskih veza s Moskvom koje godinama gaji.

