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POLICIJA NA TERENU

Dojave o bombama u školama diljem Srbije: Evakuirani učenici

Piše HINA,
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Dojave o bombama u školama diljem Srbije: Evakuirani učenici
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/ILUSTRACIJA

Više škola na području Srbije zaprimilo je e-mail prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama, nakon čega su učenici i osoblje evakuirani

Dojave o postavljenim bombama stigle su u srijedu na e-mail adrese više škola diljem Srbije, javila je Radio televizija Srbije (RTS).  O navodno postavljenim bombama dojave su dobile škole na teritoriju Beograda, Zaječara, Šapca, u Podunavskom i Zlatiborskom okrugu, Sremskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Leskovcu. Policijska uprava u Nišu potvrdila je da su dojave zaprimljene i u školama na području općina Aleksinac i Niška Banja.

EVAKUACIJA Nove dojave o bombama: Na 'meti' su zagrebačke škole
Nove dojave o bombama: Na 'meti' su zagrebačke škole

Škole su evakuirane, a posebni timovi srbijanskog MUP-a na terenu provjeravaju točnost pristiglih upozorenja, navodi RTS.

MUP se u međuvremenu nije očitovao o dojavama i poduzetim aktivnostima.

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