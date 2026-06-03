Dojave o bombama u školama diljem Srbije: Evakuirani učenici

Dojave o postavljenim bombama stigle su u srijedu na e-mail adrese više škola diljem Srbije, javila je Radio televizija Srbije (RTS). O navodno postavljenim bombama dojave su dobile škole na teritoriju Beograda, Zaječara, Šapca, u Podunavskom i Zlatiborskom okrugu, Sremskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Leskovcu. Policijska uprava u Nišu potvrdila je da su dojave zaprimljene i u školama na području općina Aleksinac i Niška Banja.

Škole su evakuirane, a posebni timovi srbijanskog MUP-a na terenu provjeravaju točnost pristiglih upozorenja, navodi RTS.

MUP se u međuvremenu nije očitovao o dojavama i poduzetim aktivnostima.