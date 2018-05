Dokazi nisu zakoniti: Matanu će opet suditi za ubojstvo žene

Karlovčanin Damir Matan (57) koji je lani na Županijskom sudu u Karlovcu osuđen na 31 godinu zatvora jer je u srpnju 2015. ubio svoju suprugu Snježanu te ozlijedio punicu te potom pokušao suicid, sjest će ponovno na optuženičku klupu, piše Jutarnji list.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Vrhovni sud je ukinuo prvostupanjsku presudu, uvaživši žalbu Matanova branitelja zbog bitne povrede odredbi kaznenog postupka i Kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog odluke o kazni.

Vrhovni sud smatra da se pobijana presuda temelji na nezakonitim dokazima - zapisnicima o ispitivanju svjedoka koji su zbog svog srodstva s Matanom oslobođeni svjedočenja, a prethodno na to nisu bili upozoreni.

Naime, tijekom suđenja su ispitani okrivljenikova kći, punica i brat, ali im nije dano do znanja da će se njihovi iskazi moći koristiti kao dokaz u postupku, niti je to bilo navedeno u zapisniku sa suđenja.

Sutkinja: Tijekom cijelog braka je psihički i fizički zlostavljao ženu

Obrazlažući prvostupanjsku presudu sutkinja Sanda Janković kazala je da se sudsko vijeće priklonilo tvrdnjama obrane da je u ovom slučaju riječ o teškom ubojstvu bliske osobe koja je ranije bila i zlostavljana.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kroz dokazni postupak dokazano je dugotrajno zlostavljanje supruge, jer je prva prijava za nasilje bila još 1999. Suprug je do ubojstva zbog zlostavljanja dobio još dvije prijave zbog kojih je bio i u pritvoru. Sutkinja je kazala i da jedino dugotrajna kazna zatvora može polučiti svrhu kažnjavanja, tim više što je u posljednje dvije godine zabilježen porast ovakvih nedjela u društvu, zaključila je sutkinja Janković.

U završnom govoru prije presude tužiteljstvo je isticalo da je kroz dokazni postupak utvrđeno da je okrivljenik tijekom cijelog braka psihički i fizički zlostavljao suprugu, a da su kombinirana balistička i sudsko-medicinska vještačenja pokazala da je 13. srpnja 2015. u obiteljskom domu Matan iz puške pucao u suprugu Snježanu koja je bila u klečećem položaju i s oba palca na cijevi puške pokušala zaustaviti metak. Pritom je dobila rane oba palca i glave, ali je do smrti doveo drugi metak, ispaljen kada je bila na tlu.

Odvjetnik: Priznao ubojstvo, ali ne i teško ubojstvo i zlostavljanje

Matanov odvjetnik Davor Popović u završnom je govoru rekao da je okrivljenik priznao ubojstvo, ali ne i teško ubojstvo ili dugotrajno zlostavljanje supruge. Podsjetio je sudsko vijeće da se okrivljenik kaje za svoj čin te da smatra da nije dokazano da bi on sustavno zlostavljao suprugu.

'Prije nego je pucao u mamu rekao je 'makni se, i tebe ću'

- Iz prizemlja se čula svađa i vika između mame, bake i tate. Nešto je lupalo, sišla sam i vidjela da tata u hodniku nogom udara mamu dok je sklupčana ležala na podu. Baka je izišla iz kuće i dozivala pomoć, a tada je izišao i otišao u salon u dvorištu. Izišao je sa puškom u rukama i krenuo prema kući. Stajala sam na stepenicama i vrištala. Rekao mi je „Makni se i tebe ću“, a čim je ušao u kuću čuo se pucanj. U tom trenutku sam podigla baku sa tla i pobjegle smo susjedu, svjedočila je Ivana Matan (30) o kobnom trenutku koji je prethodio ubojstvu njene majke Snježane (49) na Županijskom sudu u Karlovcu.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ivana je ispričala da je sukob između roditelja izbio dan prije ubojstva, na nedjelju, svađali su se jer je on njoj predbacivao zbog poruke koju je pročitao na njenom mobitelu. Na sudu je ispričala i da su se njeni roditelji ponekad znali svađati iz različitih razloga, oko financija, te zato što je otac pio, a majci je to smetalo. Dodala je i da se on nekoliko mjeseci prije ubojstva liječio od ovisnosti o alkoholu, no nakon nekog vremena je ponovno počeo piti.

'Nad mojom kćeri vršio je nasilje 30 godina'

Damirova punica Dubravka Mikšić posvjedočila je da je svađa između njene kćerke i zeta izbila u nedjelju poslijepodne i nastavila se do predvečer kada je pozvala policiju. Policajci su joj tada rekli da ga mogu privesti i zadržati do 12 sati i da će sve ići hitnim postupkom, ali da će morati doći na dežurni sud u Slunj, no nakon tog poziva iz policije im se više nikad nitko nije javio.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

- Zašto je moja Snješka to morala platiti svojim životom? Damir je nad Snježanom vršio nasilje 30 godina, koliko je i bila u braku s njime, samo se nikada nije nikome o tome povjeravala i durala je. U nedjelju ju je prebio, predbacivao joj je da ima ljubavnika i to ne jednog nego tri, no svi koji je poznaju znaju da se ona tako ne ponaša. Pozvala sam policiju i Damira su odveli, a iako je bio dogovor da će se ići na sud u Slunj iz policije se više nitko nije javljao. U ponedjeljak je Damir oko podneva došao iz pritvora. Otišao je u salon i tamo ležao na kauču, vjerojatno je tamo i priredio pušku. Snježana se vratila iz škole i iz bolnice gdje je obavila pregled jer ju je večer prije prebio, imala je veliku masnicu na području prsa. Kada se vratila on je bio na katu i ona je otišla gore iako nas je sve bilo strah njegove reakcije. Vratila se dolje prileći jer cijelu noć nije spavala, a on je došao iz salona i počeo je vrijeđati i govoriti prostote. Uzela sam mobitel da zovem policiju, no on me svom snagom udario s obje ruke po lijevoj i desnoj strani glave. Snježana se skočila s kauča i rekla mu da me ne dira, a ja sam izletjela iz kuhinje, no on me sa stepenica gurnuo da sam se povozala betonskim stepenicama do podnožja. Nisam mogla ustati, čula sam kako je Snježanu u boravku bacio na staklenu stijenu i tukao je. Ivana mi pomogla podignuti se, a on je otišao u salon, uzeo pušku u ruke i rekao Ivani da se makne da će i nju, došao pred kući i pucao, a mi smo pobjegle susjedu - rekla je Dubravka, dodajući da je zet nije nikada poštovao iako je došao živjeti u njenu kuću, no da je do kritičnog dana nije nikada ranije udario. Također je dodala i da je često bio pijan.

'Tukao ju je jer je u trudnoći nosila kćer, a ne sina'

Ispričala je sudu da je njenu kćerku tokom cijelog braka verbalno maltretirao, najviše nakon druge trudnoće kada je doznao da nosi drugu kćerku, a on je htio sina. Zbog toga je čak i prerano rodila, a nakon porođaja preživjela postporođajnu depresiju. Rekla je i da je prije nekoliko godina Snježanu udario bocom i izbio zub te da je i tada pozvana policija, ali on zbog toga nije nikada odgovarao.

- On se ponašao vrlo slobodno, snimao je svadbe, pio, a čak posjedujem snimke pornografskog sadržaja na kojima se nalazi on s drugima i ako treba mogu ih dostaviti sudu – rekla je Dubravka.