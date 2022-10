'Dokle god će ignorirati pitanja i pod tepih gurati aferu INA, mi u ovoj farsi nećemo sudjelovati'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sustavno bježi od odgovornosti i obveza da odgovara na pitanja koja Parlament i zastupnici žele postaviti. Sustavno odbija odgovoriti na pitanja o aferi INA vezana uz korupciju, krađu milijarde kuna, ali i pitanja kako se upravlja hrvatskim resursima, naftom i plinom, poručuje predsjednik SDP-a Peđa Grbin dodajući kako ova Vlada sve osim jednog radi stihijski, bez glave i repa.

- Kontinuitet postoji samo kod korupcije i krađe i upravo zato je jedino logično da se rasprava o godišnjem izvješću Vlade ne vodi na plenarnoj sjednici nego tamo gdje je toj raspravi mjesto, a to je pred Antikorupcijskim vijećem - naglasio je obrazlažući zašto većina oporbenih klubova ne sudjeluje na plenarnoj sjednici na kojoj premijer predstavlja godišnje izvješće o stanju nacije.

'Plenković nema hrabrosti doći na Antikorupcijsko vijeće i zato mi u ovoj šaradi ne želimo sudjelovati'

Podsjetimo, u 11 je počela sjednica Antikorupcijskog vijeća koju je Mostov predsjednik Nikola Grmoja sazvao još prije tjedan dana. Na drugo po redu saslušanje o INA-i pozvao je premijera, bivšeg ministra Tomislava Ćorića te bivše članove Uprave INA-e. Plenković je ponovno odbio odazvati, kao i Ćorić. Od bivših članova Uprave odazvao se jedino Davor Mayer. No, Plenković je samo sat vremena kasnije, u 12 sati, došao u Sabor, ali na gornji kat u sabornicu kako bi predstavio svoje izvješće. Dnevni red s tom točkom nadopunjen je tek u petak.

Iako je jutros bilo najavljeno kako će cjelokupna oporba, osim Socijaldemokrata, bojkotirati premijerovo izlaganje, u sabornici su ga ipak slušali i Klubovi IDS-a, Domovinskog pokreta te Za pravednu Hrvatsku.

- Plenković ponovno nema hrabrosti doći pred Antikorupcijsko vijeće i odgovarati na pitanja. I zato u ovoj šaradi koju je pripremio za danas, gdje će se opet hvaliti nekim nepostojećim uspjesima Vlade, mi ne želimo sudjelovati - poručio je Grbin.

'Dokle god ne dobijemo odgovore na postavljena pitanja ne vidimo razlog za sjediti i slušati premijerove hvalospjeve'

Klub Zeleno-lijevog bloka ne sudjeluje na raspravi o izvješću Vlade iz dva razloga, istaknula je Sandra Benčić.

- Premijer i ova Vlada nemaju za nas nikakav legitimitet dokle god ne organiziraju parlamentarnu raspravu sa svim ministrima, uključujući i premijera, o aferi INA i dok ne podrže Istražno povjerenstvo za aferu INA. Premijer neće imati legitimitet dok ne odgovori na pitanja što je to što on, HDZ i njegova Vlada duguju Viktoru Orbanu i Mađarskoj da već šest godina prepušta energetsku politiku Orbanu, da je zatvorio sisačku rafineriju kao zadnju infrastrukturu za preradu domaće nafte, da je prepustio izvoz te nafte u Mađarsku, da je udovoljio svim zahtjevima Orbana u vezi toga, kao i zahtjevu MET-a da zakupi 20 posto LNG kapaciteta i da je uza sve to i nakon što je MOL pokrenuo arbitražu protiv RH držao Orbanu ljestve u Europskom parlamentu ne glasajući za sankcije Mađarskoj. Drugo što mora odgovoriti je je li točno da je upravo on dao zeleno svjetlo za zatvaranje sisačke rafinerije - poručila je dodavši kako, dokle god ne dobiju odgovore, ne vide razlog za sjediti sat vremena i slušati premijerove hvalospjeve.

- Oni svi koji su ostali, na neki način daju legitimitet ponašanju premijera da zanemaruje, ponižava institucije RH, ali i cjelokupnu javnost, uključujući i onu koja je za njega glasala - kazala je Benčić.

Dok premijer ne dolazi na Antikorupcijsko vijeće, potrebe za slušati njegovo izvješće nemaju ni zastupnice GLAS-a i Centra.

- Premijer se danas hvali svojom najdugovječnijom Vladom koja traje šest godina, i to radi korupcije, a podsjećam da su neke ministrice i ministri bili u pritvoru duže nego što je trajala Vlada Tima Oreškovića. Premijer čvrsti žmiri pred činjenicom da imamo aferu svih afera, vezanu uz INA-u, koju pokušava zatvoriti na sve moguće načine. A mi mu poručujemo - neće ići. Može govoriti oporbi da je cendrava, ovakva, onakva, nedovoljno artikulirana, još jedino nisam čula da je rekao da oporba ima urokljive oči, ali želimo mu poslati jasnu poruku da oporba zna što čini i da ima pravo pitati, što je naša obaveza i zadatak - istaknula je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

'Plenković pokušava sakriti pod tepih aferu tešku milijardu kuna. No, nigdje tako velikog tepiha nema, a on je bivši'

Da je ovo danas HDZ-ova farsa, smatra i HSS-ov Krešo Beljak.

- Ni naš Klub HSS-a i RF-a ne sudjeluje u farsi koju izvode Andrej Plenković, njegov HDZ i PR tim, a koja je vidljiva od prvog dana otkako je izašla afera krađe milijarde kuna iz INA-e u režiji, naravno, HDZ-a. Plenković je bivši premijer i ne pada mi na pamet postavljati mu bilo kakva pitanja, a kamoli slušati njegova nabiflana izvješća. Nećemo mu postavljati nikakva pitanja jer nema nikakav legitimitet dok ne odgovori što se to točno dogodilo i što su to njegovi kadrovi, koje je birao, napravili. A napravili su aferu koju sad bivši premijer svim silama, na sve moguće načine, ilegalne, legalne, sakriti pod tepih - rekao je naglasivši kako tako velikog tepiha nema.

- Ne samo u Hrvatskoj nego niti u Iranu niti igdje drugdje na svijetu gdje se tepisi proizvode. Ne postoji tepih ispod kojeg biste mogli sakriti milijardu opljačkanih kuna, s time da, siguran sam, to nije samo jedna milijarda. Ovo je jedno veliko ne Andreju Plenkoviću i njegovom PR timu, neki mogu nasjesti na njegove fore, ali mi nismo nasjeli - rekao je osvrnuvši se na Plenkovićeve prozivke o dijelu oporbe kao ruskim špijunima.

- Neke od nas je prozvao ruskim špijunima iako je vrlo jasno da iza MOL-a ne stoji samo mađarski kapital nego da je dokapitaliziran direktno ruskim kapitalom 2009. Pa ako je netko ruski igrač, onda je to onaj tko radi za MOL, a za MOL radi Andrej Plenković, HDZ i njihovi puleni. Čim preuzmemo odgovornost za budućnost Hrvatske na idućim izborima detaljno ćemo istražiti tko je i za koliko prodao budućnost hrvatske energetike - naglasio je.

U sabornicu nisu kročili ni Suverenisti, Reformisti, kao ni iz Kluba Fokusa i nezavisnih.

- Premijer se može hvaliti svojim uspjesima, ali 450.000 ljudi koji su napustili Hrvatsku misli drugačije. To potvrđuju i škole koje su opustjele i fakulteti koji nemaju studenata. Mi ćemo se pojaviti kada nam premijer da šansu da mu postavimo pitanja o onome što mi želimo i dobijemo odgovore. Pretjerano je optuživati oporbu da radi protiv vlasti i da je to nelegalno. Naš posao je da sudjelovanjem u Saboru ili ne pošaljemo poruku da ova vlast nije dobra i da je treba promijeniti - poručio je Damir Bajs.

