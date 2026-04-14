Doktor primao mito za operacije preko reda. Neće ići u zatvor

Specijalist kirurgije, ortopedije i traumatologije iz Kliničke bolnice Sveti Duh, Zoran Krstonijević, priznao je krivnju u aferi zbog koje je bio pod istragom USKOK-a, zajedno s još deset osoba. Većina optuženih nagodila se s tužiteljstvom, dok će se postupak protiv jedne osobe voditi odvojeno. Krstonijević je, prema sporazumu s USKOK-om, osuđen na 11 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Uz to mora platiti novčanu kaznu od 19.700 eura, vratiti protupravno stečenu korist od 2600 eura, HZZO-u nadoknaditi 800 eura te podmiriti sudske troškove, prenosi Večernji list.

– Riječ je o liječniku kojem je to eksces, koji je do sada neosuđivan pa je USKOK prihvatio da bude osuđen na rad za opće dobro. Izrečena mu je i sporedna novčana kazana, a USKOK to dosta dobro radi jer je novčana kazna izuzetno dobar način da se osobama koje su počinile eksces, a prije nisu osuđivane pokaže da su napravile nešto što nisu smjele. I tako se ne opterećuje sustav. Mom klijentu je žao zbog toga što je učinio, a rad za opće dobro će vjerojatno odraditi unutar sustava. Kada gledate ovdje je sporedna novčana skoro deset puta veća od nepripadne koristi koju je on kako oni tvrde pribavio i to je model, kojeg se treba slijediti. Ova presuda trebala bi poslati i poruku jer je najveća kazna koja može biti izrečena novčana kazna – kazao je Matić.

Prema optužnici, Krstonijević je s posrednicima dogovarao izdavanje lažne medicinske dokumentacije te omogućavao pacijentima da mimo liste čekanja dođu do pregleda i operacija. Za takve usluge naplaćivani su iznosi od nekoliko stotina do tisuću eura.

Istražitelji su tijekom nadzora uočili i neobičan obrazac ponašanja pacijenata.

Pojedini su na preglede dolazili na štakama i šepajući, a nakon izlaska iz bolnice nastavili bi normalno hodati, što je dodatno potvrdilo sumnje u lažiranje medicinske dokumentacije i bolovanja.

Krstonijević je priznao kaznena djela koja mu se stavljaju na teret.

– Priznajem sve što mi se stavlja na teret, no želim reći da nisam znao da se u jednom slučaju radi o odgodi izvršenja kazne zatvora. Krolo mi je za tu osobu rekao da ima problema na poslu u da treba ići na bolovanje, zbog čega sam mu izdao neistinitu medicinsku dokumentaciju. Za to sam preko Krole dobio 300 eura, a taj iznos nije bio unaprijed specificiran. Krolu sam izričito pitao je li riječ o odgodi zatvorske kazne, a on mi je odgovorio da nije – branio se Krstonijević.

U aferi su sudjelovali i posrednici koji su, prema optužnici, pronalazili pacijente i dogovarali predaju novca. Dio optuženih već je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, dok će se ostatak postupka nastaviti pred sudom.