Doktori iz KB Dubrava u bolnici radili privatno. Šefica liječničke udruge: Ovo ne djeluje zakonito

Ako su prekršeni zakoni i ako se tečaj liječnika u KB Dubrava odvijao protuzakonito, očekujem adekvatne sankcije za organizatore. Naravno da treba pričekati rezultate inspekcije unutarnjeg nadzora bolnice kao i mišljenje MIZ-a nakon provedenog nadzora koji bi trebali razjasniti ovu cijelu priču. Mislim da to nije u skladu sa zakonom ako nije prošlo adekvatna odobrenja uprave bolnice i Ministarstva, ali to treba s pravnicima provjeriti.

Ovo je doista nešto što ne znam kako je pravno posloženo i je li u skladu sa zakonom. Sve izgleda sumnjivo, tim više što je uprava bolnice rekla da provodi unutarnji nadzor. Da su dali dozvolu za tako nešto ne bi trebao biti proveden nadzor, nego bi odmah rekli da je sve u skladu sa zakonom. Zato i mislim da je to sve protuzakonito, ali treba pričekati da vidimo što će nadzor reći - rekla je za 24sata dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL).

Dodaje kako se i u bolnici u Puli u kojoj radi krajem radnog vremena povremeno održavaju kratka stručna predavanja u bolnicama, ali to su, kaže, predavanja do pola sata na kojima se kaže ili obnavljaju znanja, predstavljaju lijekovi ili nove smjernice, studije i slično.

Ministarstvo: Ovo je neprihvatljivo ako se utvrdi da je istinito

- Sve bolnice to imaju, nekad predavanja drže liječnici specijalisti, nekad specijalizanti i to se sve radi zbog edukacije. Ali tečaj koji se plaća, a da to ne zna uprava bolnice za to još nisam čula - kazala nam je dr. Šmit.

Kako smo objavili liječnici KB-a Dubrava koji su osnovali privatnu Akademiju za plastičnu kirurgiju u prostorijama bolnice održali su u studenom privatan tečaj Osnove kirurškog šivanja. Zbog toga je bolnica pokrenula unutarnji nadzor, kako su potvrdili za 24sata, a reagiralo je i Ministarstvo zdravstva, koje je u odgovoru za 24sata navelo da je to neprihvatljivo ako se utvrdi da je istinito.

- Nadzor je pokrenut kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti koje mogu biti od utjecaja na odnosnu temu. Nakon zaprimanja nalaza bit će odlučeno o daljnjim koracima - odgovorili su nam iz KB Dubrava.

Ministarstvo zdravstva pitali smo kako komentiraju činjenicu da je Akademija za plastičnu kirurgiju, privatna tvrtka, koristila KB Dubrava za privatni tečaj Osnove kirurškog šivanja, a da su osnivači akademije predstojnik Klinike za plastičnu kirurgiju KB-a Dubrava i liječnici te klinike. Odgovorili su nam kako je to neprihvatljivo ponašanje te ako se utvrdi unutarnjim nadzorom da je to točno da slijede sankcije, ne navodeći kakve točno.