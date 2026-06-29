Obavijesti

News

Komentari 0
IZDAN UHIDBENI NALOG

DOLIJAO Španjolska uhitila šefa talijanske mafije 'Don Mica'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
DOLIJAO Španjolska uhitila šefa talijanske mafije 'Don Mica'
Foto: X (Twitter)

Prema listu El Mundo, vodio je miran život u Soriji, gradu s oko 40.000 stanovnika, pod zaštitom tjelohranitelja...

Španjolska policija je uhitila muškarca za kojeg vjeruje da je šef mafije u sklopu talijanske zločinačke organizacije 'Ndrangheta sa sjedištem u Kalabriji, rekle su vlasti.

Talijanski tužitelji u Kalabriji su ga identificirali kao Domenica Paviglianitija, poznatog i kao "Don Mico", za kojim je izdan europski uhidbeni nalog 2022.

Osumnjičenik je zadržan u Soriji, oko 200 kilometara sjeveroistočno od Madrida, objavila je španjolska policija u nedjelju navečer. Do uhićenja je došlo nakon višemjesečne zajedničke istrage španjolskih i talijanskih vlasti, dodala je policija.

OBRAČUN U LOVREČICI Kaos u istarskom restoranu: Uhitili Slovence, mladić i žena napali i policajce u tučnjavi
Kaos u istarskom restoranu: Uhitili Slovence, mladić i žena napali i policajce u tučnjavi

Paviglianiti je u Italiji optužen za brojna kaznena djela, uključujući nasilne zločine, krijumčarenje drogom i pranje novca, priopćila je španjolska policija. Prijeti mu 19-godišnja zatvorska kazna, piše njemačka agencija dpa.

Videosnimka koju je španjolska policija objavila na društvenoj platformi X prikazuje kako ga se odvodi u lisičinama, a on ne pruža otpor.

Očekuje se da će u narednim danima početi postupak izručenja Italiji kako bi tamo mogao odslužiti svoju kaznu, priopćio je ured kalabrijskog tužitelja.

Španjolski mediji su objavili da je 65-godišnjak jedan od najtraženijih talijanskih bjegunaca te da je više puta bio uhićen u Španjolskoj.

Prvi put je zadržan 1996. i izručen Italiji 1999. te je oko 20 godina proveo u zatvoru prije nego li je pušten zbog greške u izračunu trajanja kazne, pišu novine El Mundo i El Pais. Ponovo je uhićen u Madridu 2021., no kasnije je pušten nakon što mu je kazna istekla.

Prema listu El Mundo, vodio je miran život u Soriji, gradu s oko 40.000 stanovnika, pod zaštitom tjelohranitelja.

'Ndranghetu se smatra jednom od najmoćnijih mafijaških organizacija na svijetu te je bila u središtu krvavog sukoba klanova 1980-ih i početkom 1990-ih u kojem je poginulo oko 700 osoba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše
REANIMIRALI GA SAT VREMENA

Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
Dijete preminulo kraj Buzeta
ISTRAŽUJU SMRT

Dijete preminulo kraj Buzeta

Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti
Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'
SPAŠAVALI TRUDNICU I DJECU

Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'

U prometnoj je sudjelovala obitelj s dvoje mališana. Ozlijeđeno je dijete i majka, trudnica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026