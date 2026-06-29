DOLIJAO Španjolska uhitila šefa talijanske mafije 'Don Mica'

Španjolska policija je uhitila muškarca za kojeg vjeruje da je šef mafije u sklopu talijanske zločinačke organizacije 'Ndrangheta sa sjedištem u Kalabriji, rekle su vlasti.

Talijanski tužitelji u Kalabriji su ga identificirali kao Domenica Paviglianitija, poznatog i kao "Don Mico", za kojim je izdan europski uhidbeni nalog 2022.

Osumnjičenik je zadržan u Soriji, oko 200 kilometara sjeveroistočno od Madrida, objavila je španjolska policija u nedjelju navečer. Do uhićenja je došlo nakon višemjesečne zajedničke istrage španjolskih i talijanskih vlasti, dodala je policija.

Paviglianiti je u Italiji optužen za brojna kaznena djela, uključujući nasilne zločine, krijumčarenje drogom i pranje novca, priopćila je španjolska policija. Prijeti mu 19-godišnja zatvorska kazna, piše njemačka agencija dpa.

Videosnimka koju je španjolska policija objavila na društvenoj platformi X prikazuje kako ga se odvodi u lisičinama, a on ne pruža otpor.

Očekuje se da će u narednim danima početi postupak izručenja Italiji kako bi tamo mogao odslužiti svoju kaznu, priopćio je ured kalabrijskog tužitelja.

Španjolski mediji su objavili da je 65-godišnjak jedan od najtraženijih talijanskih bjegunaca te da je više puta bio uhićen u Španjolskoj.

Prvi put je zadržan 1996. i izručen Italiji 1999. te je oko 20 godina proveo u zatvoru prije nego li je pušten zbog greške u izračunu trajanja kazne, pišu novine El Mundo i El Pais. Ponovo je uhićen u Madridu 2021., no kasnije je pušten nakon što mu je kazna istekla.

Prema listu El Mundo, vodio je miran život u Soriji, gradu s oko 40.000 stanovnika, pod zaštitom tjelohranitelja.

'Ndranghetu se smatra jednom od najmoćnijih mafijaških organizacija na svijetu te je bila u središtu krvavog sukoba klanova 1980-ih i početkom 1990-ih u kojem je poginulo oko 700 osoba.