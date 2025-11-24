Bačić o Vjesniku: 'Za sada smo bliže miniranju zgrade. Rušili bi prema Savskoj ulici...'

Danas smo već nakon što smo utvrdili da ga je nužno ukloniti, održali sastanak s profesorima, rekao je ministar Branko Bačić za RTL o zgradi Vjesnika. Na pitanje kako će se rušiti Vjesnik rekao je da postoje dvije mogućnosti.

- Mehaničkim načinom odnosno grickanjem počevši na gornjim katovima ili miniranjem - rekao je.

Kada su čuli Hrvatski centar za potresno inženjerstvo i profesore s fakulteta, čini mu se da su u ovom trenutku bliže miniranju. Dvije su metode. Jedna je da se on uruši u svoju tlocrtnu površinu, a druga je da se mehanički prelomi na onu stranu koju odlučite. Za taj vid rušenja imamo dovoljno mjesta prema zapadnom dijelu. Riješili bismo da se uruši prema Savskoj cesti. Kada se počelo govoriti o uklanjanju nebodera, bilo je govora o 4,5 ili 6 mjeseci. Sada na temelju informacija koje posjedujemo, čini se da bi to bio znatno kraći rok - rekao je.

U kojem vremenu bi to mogli napraviti, teško mu je reći jer trebaju napraviti projekt uklanjanja.

- U ovom trenutku smo utvrdili perimetar, zonu opasnosti. Ona će do daljnjega biti takva i zbog nje Grad Zagreb sada radi poveznicu sa sjevernog dijela Slavonske avenije na južni. S druge strane ćemo paralelno s time mi raditi zajedno s izvođačem projekt uklanjanja. O evkauaciji građana se detaljnije znati kada napravimo projekt uklanjanja. Kada znamo to i metodu, tada ćemo obavijestiti građane na vrijeme da se evakuira ono što je potrebno. Na sjednici Vlade smo donijeli odluku da nam je kompleks Vjesnika strateška nekretnina. Vlada i dalje to smatra. Želimo da taj kompleks bude za javnu društvenu namjenu. No, paralelno sa svim ovim aktivnostima raditi i na arhitektonskom natječaju kako bismo s Hrvatskom komorom arhitekata utvrdili najbolje rješenje. Tijekom ovog ljeta smo planirali da bismo u taj objekt uselili ministarstva koja nisu u državnim prostorima, odnosno u zakupu - rekao je Bačić.

Druge suvlasnike za sada obavještavaju o svemu što rade i imaju njihovu potpunu suglasnost. No, tek sad im slijede ozbiljni razgovori kad krenu raditi na projektu uklanjanja i samom uklanjanju.

- Već smo obavili razgovor s osiguravateljskom kućom. Dok se ne izvrši očevid osiguranja ne mogu govoriti točne iznose. No, u kolovozu smo podigli premiju osiguranja značajno jer smo obuhvatili cijeli kompleks. Deset godina je bio osiguran i polica je istekla ove godine. Taj smo trenutak iskoristili da osiguramo cijeli kompleks, 35.000 kvadrata u tlocrtu, sve zajedno 44.000 kvadrata i podigli smo vrijednost metra kvadratnog. Tako smo imali veću premiju i veće obeštećenje. Nadam se da će sukladno procjeni i ostali suvlasnici moći financirati određene novije aktivnosti - rekao je.

Na pitanje heće li tražiti odgovornost zaštitarske tvrtke rekao je da je istraga u tijeku te da bi pričekao da ona završi. Na pitanje može li obećati ta ovo područje Vjesnika neće biti samo neki projekt na papiru iduće desetljeće rekao je da je to njihova obaveza.

- Mislim da je to naša obveza, sada kada se ovakva katastrofa dogodila. Da čim prije uđemo u obnovu. Zato smo planirali sredstva za otkup tog zemljišta u ovoj godini kako bismo već iduće radili projekt uređenja kompleks.a Mogu obećati da ćemo ga vrlo brzo ukloniti i raditi natječaj kako bismo znali izgled tog važnog dijela Zagreba. Hoće li se novi neboder zvati Vjesnik ostavit ćemo za neko drugo vrijeme - rekao je.