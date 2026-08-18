Domitrović: 'Ne možemo biti sigurni da nema otpada, isto kao ni da me supruga ne vara'

Gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović (SDP) odbacio je tvrdnje mještana da na odlagalište svakodnevno stižu deseci kamiona s otpadom. Također, gradonačelnik je zatvorio odlagalište Sodol nadomak Ogulina kako bi privukao medijsku pažnju, piše Net.hr.

Prema njegovim riječima, kapacitet odlagališta je osam kamiona dnevno, a radno vrijeme je od 7 do 15 sati. Potvrdio je da se dovozi otpad iz raznih dijelova Hrvatske, ali je dodao da nitko osim komunalnih poduzeća ne dovozi miješani komunalni otpad. Sredinom lipnja odlagalište je zatvorila inspekcija jer nije imalo dozvolu za gospodarenje otpadom. Tu je odluku potom poništilo resorno ministarstvo i ponovno ga otvorilo.

Gradonačelnik kaže da se na odlagalište dovozi isključivo miješani komunalni otpad, no na pitanje može li biti siguran da među njim nema opasnog otpada, odgovorio je: "Kako možemo biti sigurni da nema opasnog otpada, ne možemo. Kao što ni ja ne mogu bit siguran da me supruga vara".

U komunalnom poduzeću tvrde da kontrola postoji. "Dužnost svakog komunalca je da ima popratne listove, pa sva društva s kojima mi radimo moraju napraviti kategorizaciju otpada koju onda mi pregledamo i dopuštamo im odlaganje.