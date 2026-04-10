Domovinski pokret: 'Hrvatska Donaldu Trumpu mora iskazivati poštovanje i lojalnost'

Domovinski pokret (DP) u petak je priopćio da se oštro protive "aktivističkoj i političkoj kampanji" protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, ocijenivši da takvo djelovanje stvara dojam neprijateljstva Hrvatske prema Sjedinjenim Američkim Državama. DP ističe da bi, zbog savezništva i nacionalnih interesa, politički akteri i oni koji utječu na javno mnijenje trebali iskazivati poštovanje prema čelniku "najvažnije saveznice" Hrvatske, te upozoravaju da se međunarodni odnosi ne svode samo na službenu diplomaciju.

Navode da nisu dijelili vrijednosne stavove s administracijama američkih demokrata, uključujući onu bivšeg predsjednika Joe Bidena, ali, kako kažu, nisu doprinosili antiameričkom raspoloženju u Hrvatskoj.

"Suradnja Republike Hrvatske i SAD ovjerena je u presudnim trenucima obrane našega naroda u Hrvatskoj i BiH, pa je utoliko više dragocjena baština koju svatko tko drži do hrvatske državnosti mora imati na umu", poručili su iz DP-a.

U toj stranci ocjenjuju kako je američki narod na izborima dao legitimitet Trumpu i njegovoj politici, što bi, trebalo biti "više nego dovoljan razlog za minimum poštovanja prema njemu i državnoj administraciji".

Upozoravaju i da Hrvatska ne bi smjela unutarnje ideološke sukobe voditi stvaranjem dojma neprijateljstva prema SAD-u niti voditi unutarameričke vrijednosne bitke.

"Za nas su odnosi sa SAD-om na vrhu međunarodne ljestvice" poručuju, dodajući kako aktualnu kampanju smatraju "ružnom i neprijateljskom" te štetnom za hrvatske interese.

Pozvali su javne aktere na primjereno iskazivanje poštovanja prema SAD-u i predsjedniku Trumpu, uz ocjenu da je korištenje hrvatsko-američkih odnosa za unutarnje političke obračune "antihrvatsko i štetno djelovanje".