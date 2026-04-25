NIJE 'FAKE NEWS'

Donald Trump će prvi put doći na gala večeru s novinarima nakon godina bojkota

Piše HINA,
Foto: Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Trump, poznat po sukobima s novinarima i prozivanju medija da pišu 'lažne vijesti', prisustvovat će večeri Udruge dopisnika Bijele kuće (WHCA) u subotu, prvi put kao predsjednik

Svake godine od svog osnutka, WHCA poziva aktualnog predsjednika na proslavu slobode tiska. Nakon što je Trump bojkotirao događaj s crnom kravatom u svom prvom mandatu i opet 2025. godine, njegovo prihvaćanje pozivnice ove godine postalo je predmetom iznenađenja i velikog iščekivanja u Washingtonu, posebno s obzirom na predsjednikov borbeni i komplicirani odnos s novinarima.

Podnosio je tužbe protiv medijskih kuća, opisivao izvještavanja 'lažnim vijestima' i osobno napadao novinare. Njegova administracija je, među ostalim, zabranila Associated Pressu pristup press centru Bijele kuće i ograničila novinarima pristup Pentagonu.

Ipak, novinarima je omogućio daleko veći pristup nego njegovi nedavni prethodnici. Redovito razgovara s novinarima putem mobitela i odgovara na njihova pitanja tijekom čestih pojavljivanja u medijima. 

VIDEO: ANALIZA SUKOBA Sveučilišna profesorica: Trump gubi strateški smjer, a Iran jača svoju poziciju na Bliskom istoku
Sveučilišna profesorica: Trump gubi strateški smjer, a Iran jača svoju poziciju na Bliskom istoku

Više od 350 bivših i sadašnjih novinara, uključujući bivšeg voditelja vijesti Dana Rathera te članova Društva profesionalnih novinara, potpisalo je pismo u kojem pozivaju WHCA da iskoristi večeru kao priliku da se "snažno demonstrira protivljenje naporima predsjednika Trumpa da gazi slobodu tiska". 

NE ŽELE NJEGOVE RATOVE Procurio mail iz Pentagona: Trump ljut na saveznike. Španjolska leti van iz NATO-a!?
Procurio mail iz Pentagona: Trump ljut na saveznike. Španjolska leti van iz NATO-a!?

- Dok obilježavamo 250. obljetnicu Amerike, naš izbor da se okupimo kao novinari, kreatori vijesti i predsjednik u istoj prostoriji podsjetnik je na to što znači sloboda tiska ovoj zemlji i zašto mora opstati - poručila je predsjednica WHCA-e Weijia Jiang u priopćenju.

SAN NA OČI Djede, ima li primirja, zna li se što? Pogledajte kako Trump spava na sastanku u Bijeloj kući
Djede, ima li primirja, zna li se što? Pogledajte kako Trump spava na sastanku u Bijeloj kući

Dolazak na crveni tepih i večera počinju u 23 sata po hrvatskom vremenu u subotu, a očekuje se i Trumpovo obraćanje tijekom večeri. 

Bio sam vatrogasac koji je čistio radioaktivnu prašinu '86., a sad sam spas od rata našao u Rijeci
HEROJ ČERNOBILA

Bio sam vatrogasac koji je čistio radioaktivnu prašinu '86., a sad sam spas od rata našao u Rijeci

Valerii Kočura (62) radio je kao vatrogasac na saniranju radijacije u Černobilu: 'Dali su nam čašicu čistog alkohola i rekli da popijemo, da je to zaštitu... Bojim se sad za reaktore i ljude koji su ostali tamo, u nuklearci'.
Provjerite Eurojackpot rezultate
JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Eurojackpot rezultate

U ovom kolu nije osvojen Eurojackpot, ali dva su igrača osvojila dobitak 5+1, ali ne u Hrvatskoj. Njima ide po 972.028 eura
Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta
TUGA U ZADRU

Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta

Mirza Čengić (35) žalio se na trnce te su ga kolege 17. travnja vodile na Hitnu. No navigacija ih je odvela u Polikliniku u Zavod za hitnu medicinu. Dvadesetak minuta nakon što ga je liječnik otpustio, preminuo je

