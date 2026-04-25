Donald Trump će prvi put doći na gala večeru s novinarima nakon godina bojkota

Svake godine od svog osnutka, WHCA poziva aktualnog predsjednika na proslavu slobode tiska. Nakon što je Trump bojkotirao događaj s crnom kravatom u svom prvom mandatu i opet 2025. godine, njegovo prihvaćanje pozivnice ove godine postalo je predmetom iznenađenja i velikog iščekivanja u Washingtonu, posebno s obzirom na predsjednikov borbeni i komplicirani odnos s novinarima.

Podnosio je tužbe protiv medijskih kuća, opisivao izvještavanja 'lažnim vijestima' i osobno napadao novinare. Njegova administracija je, među ostalim, zabranila Associated Pressu pristup press centru Bijele kuće i ograničila novinarima pristup Pentagonu.

Ipak, novinarima je omogućio daleko veći pristup nego njegovi nedavni prethodnici. Redovito razgovara s novinarima putem mobitela i odgovara na njihova pitanja tijekom čestih pojavljivanja u medijima.

Više od 350 bivših i sadašnjih novinara, uključujući bivšeg voditelja vijesti Dana Rathera te članova Društva profesionalnih novinara, potpisalo je pismo u kojem pozivaju WHCA da iskoristi večeru kao priliku da se "snažno demonstrira protivljenje naporima predsjednika Trumpa da gazi slobodu tiska".

- Dok obilježavamo 250. obljetnicu Amerike, naš izbor da se okupimo kao novinari, kreatori vijesti i predsjednik u istoj prostoriji podsjetnik je na to što znači sloboda tiska ovoj zemlji i zašto mora opstati - poručila je predsjednica WHCA-e Weijia Jiang u priopćenju.

Dolazak na crveni tepih i večera počinju u 23 sata po hrvatskom vremenu u subotu, a očekuje se i Trumpovo obraćanje tijekom večeri.