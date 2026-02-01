Donald Trump: Nadam se da ćemo postići dogovor s Iranom!

Donald Trump rekao je u nedjelju kako se nada postići dogovor s Iranom, nekoliko sati nakon izjava iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija koji je upozorio na rizik "regionalnog rata" ako američki predsjednik provede u djelo svoju prijetnju vojnom intervencijom.

"Nadam se da ćemo postići dogovor", rekao je Trump s Floride. „Ako ne postignemo dogovor, vidjet ćemo je li (vrhovni vođa) bio u pravu ili ne“, kazao je.

SAD je pojačao pomorsku prisutnost na Bliskom istoku nakon što je Trump više puta zaprijetio Iranu intervencijom ako ne pristane na nuklearni sporazum ili ne prestane ubijati prosvjednike.

Američki predsjednik, koji već danima šalje pomiješane signale Iranu, nastoji održati pritisak na Teheran: „Tamo imamo najveće i najmoćnije brodove na svijetu.“

Hamnei je ranije u nedjelju upozorio da bi napad Sjedinjenih Država na Iran prerastao u regionalni sukob, izvijestili su državni mediji.

Teheran tvrdi da je spreman za "poštene" pregovore kojima nije namjera ograničiti njegove obrambene sposobnosti.

Prosvjedi, koji su počeli krajem prosinca zbog ekonomskih teškoća i pretvorili se u najveći politički izazov Islamskoj Republici od njezina osnivanja 1979. godine, smirili su se nakon represije.

Službeni podaci pokazuju da je u nemirima ubijeno 3117 ljudi, dok je američka skupina za ljudska prava HRANA u nedjelju priopćila da je do sada potvrdila smrt 6713 ljudi. Reuters nije mogao neovisno provjeriti te brojke.

Hamnei je usporedio prosvjede s "pučem", rekavši da je cilj "pobune" bio napad na iranske vlasti, izvijestili su državni mediji.