Obavijesti

News

Komentari 0
pojačali pomorsku prisutnost

Donald Trump: Nadam se da ćemo postići dogovor s Iranom!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Donald Trump: Nadam se da ćemo postići dogovor s Iranom!
Foto: LAURENT GILLIERON

SAD je pojačao pomorsku prisutnost na Bliskom istoku nakon što je Trump više puta zaprijetio Iranu intervencijom ako ne pristane na nuklearni sporazum ili ne prestane ubijati prosvjednike

Admiral

Donald Trump rekao je u nedjelju kako se nada postići dogovor s Iranom, nekoliko sati nakon izjava iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija koji je upozorio na rizik "regionalnog rata" ako američki predsjednik provede u djelo svoju prijetnju vojnom intervencijom.

"Nadam se da ćemo postići dogovor", rekao je Trump s Floride. „Ako ne postignemo dogovor, vidjet ćemo je li (vrhovni vođa) bio u pravu ili ne“, kazao je.

SAD je pojačao pomorsku prisutnost na Bliskom istoku nakon što je Trump više puta zaprijetio Iranu intervencijom ako ne pristane na nuklearni sporazum ili ne prestane ubijati prosvjednike.

Američki predsjednik, koji već danima šalje pomiješane signale Iranu, nastoji održati pritisak na Teheran: „Tamo imamo najveće i najmoćnije brodove na svijetu.“

KLUPKO SE ODMOTAVA? Trump se oglasio nakon uznemirujućih optužbi iz Epsteinovih dokumenata
Trump se oglasio nakon uznemirujućih optužbi iz Epsteinovih dokumenata

Hamnei je ranije u nedjelju upozorio da bi napad Sjedinjenih Država na Iran prerastao u regionalni sukob, izvijestili su državni mediji.

Teheran tvrdi da je spreman za "poštene" pregovore kojima nije namjera ograničiti njegove obrambene sposobnosti.

Prosvjedi, koji su počeli krajem prosinca zbog ekonomskih teškoća i pretvorili se u najveći politički izazov Islamskoj Republici od njezina osnivanja 1979. godine, smirili su se nakon represije.

OGLASIO SE I TRUMP Nove razvratne fotke: Redatelj 'Melanie', hit filma u Hrvatskoj, u klinču s Epsteinom i ženama
Nove razvratne fotke: Redatelj 'Melanie', hit filma u Hrvatskoj, u klinču s Epsteinom i ženama

Službeni podaci pokazuju da je u nemirima ubijeno 3117 ljudi, dok je američka skupina za ljudska prava HRANA u nedjelju priopćila da je do sada potvrdila smrt 6713 ljudi. Reuters nije mogao neovisno provjeriti te brojke.

Hamnei je usporedio prosvjede s "pučem", rekavši da je cilj "pobune" bio napad na iranske vlasti, izvijestili su državni mediji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH
Oteo partnericu, ugurao je u prtljažnik i odvezao je u šumu na Črnomercu gdje ju je tukao
STRAVA U ZAGREBU

Oteo partnericu, ugurao je u prtljažnik i odvezao je u šumu na Črnomercu gdje ju je tukao

Nakon svađe, sumnja se, muškarac (44) je oteo 38-godišnjakinju, te joj u šumi nanio tjelesnu ozljedu. Ženi su pomogli u KBC Sestre milosrdnice, a muškarca su uhitili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026