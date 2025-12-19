Trump najavio 'Patriotske igre' za 2026. Amerikanci se pitaju: 'Stižu li nam nove 'Igre gladi?''

Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi, veliki nacionalni sportski događaj kao dio proslave 250. obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država koja će se obilježiti 2026. godine. Međutim, inicijativa nazvana "Patriotske igre" (Patriot Games), umjesto vala domoljubnog oduševljenja, izazvala je lavinu kritika i nevjerojatnih usporedbi s popularnom distopijskom franšizom "Igre gladi".

Trump je planove predstavio u video poruci, najavljujući spektakl koji bi trebao okupiti najtalentiranije mlade sportaše iz cijele zemlje.

​- Na jesen ćemo biti domaćini prvih Patriotskih igara, četverodnevnog sportskog događaja bez presedana na kojem će nastupiti najbolji srednjoškolski sportaši, po jedan mladić i jedna djevojka iz svake savezne države i teritorija - objavio je Trump.

Odmah je dodao i komentar koji cilja na kulturološke ratove koji se vode u SAD-u:

​- Ali obećavam, neće biti muškaraca koji se natječu u ženskim sportovima. To nećete vidjeti. Vidjet ćete sve osim toga - rekao je.

Distopija ili domoljublje?

Iako je ideja predstavljena kao način za "obnovu patriotizma, ponosa i pionirskog duha Amerike", format natjecanja - po jedan mladić i djevojka iz svake administrativne jedinice - mnoge je odmah podsjetio na zaplet knjiga i filmova "Igre gladi". U tom fiktivnom svijetu, totalitarna vlast svake godine prisiljava svaki od svojih dvanaest okruga da pošalje po jednog dječaka i djevojčicu da se bore do smrti u televizijskom spektaklu.

Demokrati su među prvima povukli paralelu. Na službenom profilu Demokratske stranke na društvenoj mreži X objavljen je zlokoban citat iz filma: "I tako je odlučeno da će svake godine različiti okruzi Panema ponuditi, kao danak, jednog mladića i jednu djevojku da se bore do smrti na natjecanju časti, hrabrosti i žrtve."

Brojni istaknuti demokratski političari pridružili su se kritikama. Guverner Kalifornije Gavin Newsom kratko je poručio: "Neka vam šanse uvijek budu naklonjene", citirajući poznatu frazu iz franšize. Njegov kolega iz Illinoisa, guverner JB Pritzker, objavio je fotografiju predsjednika Snowa, glavnog negativca koji u "Igrama gladi" upravlja smrtonosnim natjecanjem.

Lavina reakcija na društvenim mrežama

Usporedbe su preplavile internet, a mnogi korisnici izrazili su šok i nevjericu, pitajući se u kojoj su se "vremenskoj liniji" probudili. Neki su priznali da su morali provjeravati vijest na više izvora jer su isprva mislili da je riječ o sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom.

"Znao sam da smo u kasnoj fazi kapitalizma, ali nisam shvaćao da smo u *HUNGER GAMES* kasnoj fazi kapitalizma", napisao je jedan korisnik. Drugi su bili ciničniji, sugerirajući da je riječ o pokušaju odvraćanja pažnje javnosti. "Trump misli da će vas Igre gladi odvratiti od njegove posrnule ekonomije i viših cijena u trgovinama", glasio je jedan od komentara.

Naravno, nisu svi reagirali negativno. Iz Bijele kuće su oštro odgovorili kritičarima. "Naravno da demokrati ovo mrze - ne uključuje zbunjene muškarce koji kradu medalje od žena i nazivaju to 'jednakošću'. Slavljenje elitnih mladih muškaraca i žena koji svoje priznanje zaslužuju teškim radom i talentom je ono kako izgleda pravi patriotizam", stoji u objavi Bijele kuće.

Pobornici ideje, poput osnivača organizacije "Studenti za Trumpa", Ryana Fourniera, hvale inicijativu kao sjajan način za i domoljublja, uspoređujući događaj s Olimpijskim igrama za mlade.

Što se još sprema za veliku proslavu?

Patriotske igre samo su dio šireg programa proslave nazvanog "Freedom 250". Uz sportsko natjecanje, Trumpova administracija planira i organizaciju "Velikog američkog državnog sajma" na Nacionalnom trgu u Washingtonu, s paviljonima svih pedeset država. Najavljen je i veliki molitveni događaj, kao i UFC borilački spektakl koji bi se trebao održati na južnom travnjaku Bijele kuće.

Ove proslave organiziraju se odvojeno od onih koje priprema "America 250", dvostranačka organizacija koju je Kongres osnovao još 2016. godine upravo za planiranje obilježavanja ove važne obljetnice. Dok se čeka više detalja o sportskim disciplinama i načinu odabira natjecatelja za Patriotske igre, jedno je sigurno - ideja je već postigla ono što Trumpu često polazi za rukom: podijelila je javnost i osigurala da svi pričaju o njoj.