Obavijesti

News

Komentari 0
NA UDARU KRITIKA

Trump najavio 'Patriotske igre' za 2026. Amerikanci se pitaju: 'Stižu li nam nove 'Igre gladi?''

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Trump najavio 'Patriotske igre' za 2026. Amerikanci se pitaju: 'Stižu li nam nove 'Igre gladi?''
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Iako je ideja predstavljena kao način za "obnovu patriotizma, ponosa i pionirskog duha Amerike", format natjecanja - po jedan mladić i djevojka iz svake administrativne jedinice - mnoge je odmah podsjetio na zaplet knjiga i filmova "Igre gladi"

Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi, veliki nacionalni sportski događaj kao dio proslave 250. obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država koja će se obilježiti 2026. godine. Međutim, inicijativa nazvana "Patriotske igre" (Patriot Games), umjesto vala domoljubnog oduševljenja, izazvala je lavinu kritika i nevjerojatnih usporedbi s popularnom distopijskom franšizom "Igre gladi".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump namjerava ublažiti američke propise o marihuani 06:35
Trump namjerava ublažiti američke propise o marihuani | Video: 24sata/Reuters

Trump je planove predstavio u video poruci, najavljujući spektakl koji bi trebao okupiti najtalentiranije mlade sportaše iz cijele zemlje.

​- Na jesen ćemo biti domaćini prvih Patriotskih igara, četverodnevnog sportskog događaja bez presedana na kojem će nastupiti najbolji srednjoškolski sportaši, po jedan mladić i jedna djevojka iz svake savezne države i teritorija - objavio je Trump.

Odmah je dodao i komentar koji cilja na kulturološke ratove koji se vode u SAD-u:

​- Ali obećavam, neće biti muškaraca koji se natječu u ženskim sportovima. To nećete vidjeti. Vidjet ćete sve osim toga - rekao je.

Distopija ili domoljublje?

Iako je ideja predstavljena kao način za "obnovu patriotizma, ponosa i pionirskog duha Amerike", format natjecanja - po jedan mladić i djevojka iz svake administrativne jedinice - mnoge je odmah podsjetio na zaplet knjiga i filmova "Igre gladi". U tom fiktivnom svijetu, totalitarna vlast svake godine prisiljava svaki od svojih dvanaest okruga da pošalje po jednog dječaka i djevojčicu da se bore do smrti u televizijskom spektaklu.

POGLEDAJTE VIDEO Trump povlači povijesni potez: Marihuana nakon 50+ godina silazi s liste najopasnijih droga
Trump povlači povijesni potez: Marihuana nakon 50+ godina silazi s liste najopasnijih droga

Demokrati su među prvima povukli paralelu. Na službenom profilu Demokratske stranke na društvenoj mreži X objavljen je zlokoban citat iz filma: "I tako je odlučeno da će svake godine različiti okruzi Panema ponuditi, kao danak, jednog mladića i jednu djevojku da se bore do smrti na natjecanju časti, hrabrosti i žrtve."

Brojni istaknuti demokratski političari pridružili su se kritikama. Guverner Kalifornije Gavin Newsom kratko je poručio: "Neka vam šanse uvijek budu naklonjene", citirajući poznatu frazu iz franšize. Njegov kolega iz Illinoisa, guverner JB Pritzker, objavio je fotografiju predsjednika Snowa, glavnog negativca koji u "Igrama gladi" upravlja smrtonosnim natjecanjem.

Lavina reakcija na društvenim mrežama

Usporedbe su preplavile internet, a mnogi korisnici izrazili su šok i nevjericu, pitajući se u kojoj su se "vremenskoj liniji" probudili. Neki su priznali da su morali provjeravati vijest na više izvora jer su isprva mislili da je riječ o sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom.

"Znao sam da smo u kasnoj fazi kapitalizma, ali nisam shvaćao da smo u *HUNGER GAMES* kasnoj fazi kapitalizma", napisao je jedan korisnik. Drugi su bili ciničniji, sugerirajući da je riječ o pokušaju odvraćanja pažnje javnosti. "Trump misli da će vas Igre gladi odvratiti od njegove posrnule ekonomije i viših cijena u trgovinama", glasio je jedan od komentara.

BLIŽE RJEŠENJU Trump najavljuje pomak nakon 3 godine rata: Amerikanci i Rusi na pregovorima ovog vikenda
Trump najavljuje pomak nakon 3 godine rata: Amerikanci i Rusi na pregovorima ovog vikenda

Naravno, nisu svi reagirali negativno. Iz Bijele kuće su oštro odgovorili kritičarima. "Naravno da demokrati ovo mrze - ne uključuje zbunjene muškarce koji kradu medalje od žena i nazivaju to 'jednakošću'. Slavljenje elitnih mladih muškaraca i žena koji svoje priznanje zaslužuju teškim radom i talentom je ono kako izgleda pravi patriotizam", stoji u objavi Bijele kuće.

Pobornici ideje, poput osnivača organizacije "Studenti za Trumpa", Ryana Fourniera, hvale inicijativu kao sjajan način za i domoljublja, uspoređujući događaj s Olimpijskim igrama za mlade.

Što se još sprema za veliku proslavu?

Patriotske igre samo su dio šireg programa proslave nazvanog "Freedom 250". Uz sportsko natjecanje, Trumpova administracija planira i organizaciju "Velikog američkog državnog sajma" na Nacionalnom trgu u Washingtonu, s paviljonima svih pedeset država. Najavljen je i veliki molitveni događaj, kao i UFC borilački spektakl koji bi se trebao održati na južnom travnjaku Bijele kuće.

KONTROVERZAN POTEZ Jednoglasno i uz 257 milijuna dolara: Kennedyjev kulturni centar postaje Trump-Kennedy
Jednoglasno i uz 257 milijuna dolara: Kennedyjev kulturni centar postaje Trump-Kennedy

Ove proslave organiziraju se odvojeno od onih koje priprema "America 250", dvostranačka organizacija koju je Kongres osnovao još 2016. godine upravo za planiranje obilježavanja ove važne obljetnice. Dok se čeka više detalja o sportskim disciplinama i načinu odabira natjecatelja za Patriotske igre, jedno je sigurno - ideja je već postigla ono što Trumpu često polazi za rukom: podijelila je javnost i osigurala da svi pričaju o njoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Spasili život učeniku koji je proboden u školi: 'Donesena je ključna odluka, bilo je kritično'
TIM NA REBRU IZVEO ČUDO

Spasili život učeniku koji je proboden u školi: 'Donesena je ključna odluka, bilo je kritično'

Srednjoškolac je u listopadu je u školi uboden nožem u prsni koš, helikopter ga je dovezao u Dubravu, pa je prebačen na Rebro. Tamo je donesena ključna odluka, koja mu je spasila život...
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
KAOS U SJENI PREGOVORA

FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

U sjeni dramatičnih pregovora oko financiranja Ukrajine, čelnici EU-a odlučili su odgoditi potpisivanje mega trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj). Glavni razlog je snažan otpor Francuske i Italije, koje su tražile dodatnu zaštitu za svoje poljoprivrednike. Istovremeno, u Bruxellesu su trajali prosvjedi farmera koji su traktorima blokirali ulice, strahujući od nelojalne konkurencije jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike. Potpisivanje je odgođeno do siječnja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025