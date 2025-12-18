Obavijesti

News

Komentari 0
BLIŽE RJEŠENJU

Trump najavljuje pomak nakon 3 godine rata: Amerikanci i Rusi na pregovorima ovog vikenda

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump najavljuje pomak nakon 3 godine rata: Amerikanci i Rusi na pregovorima ovog vikenda
Foto: Evelyn Hockstein

Uoči sastanka američkih izaslanika s ruskim dužnosnicima u Miamiju, Donald Trump poručio je da se razgovori o okončanju rata u Ukrajini 'približavaju nečemu'

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je izjavio kako vjeruje da se razgovori o okončanju rata u Ukrajini "približavaju nečemu" uoči sastanka američkih izaslanika i ruskih dužnosnika ovog vikenda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump kaže da se 'približavamo nečemu' prije razgovora SAD-a i Rusije o Ukrajini 01:48
Trump kaže da se 'približavamo nečemu' prije razgovora SAD-a i Rusije o Ukrajini | Video: 24sata/Reuters

Tijekom događaja u Ovalnom uredu, Trump je novinarima rekao kako se nada da će Ukrajina "brzo djelovati".

210 MILIJARDI EURA Rusija tuži europske banke zbog zamrznute imovine, EU planira dati beskamatni zajam Ukrajini
Rusija tuži europske banke zbog zamrznute imovine, EU planira dati beskamatni zajam Ukrajini

Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner planiraju se ovog vikenda sastati s ruskim izaslanstvom u Miamiju, rekao je dužnosnik Bijele kuće, dok nastavljaju pokušavati privoljeti Rusiju i Ukrajinu na sporazum kako bi se okončao rat.

Witkoff i Kushner održavali su sastanke s ukrajinskim izaslanstvom u nedjelju i ponedjeljak u Berlinu, a američki dužnosnici rekli su da su otišli s uvjerenjem da dvije strane nisu jako daleko u stavovima jedna od druge, iako najteže pitanje - rusko inzistiranje na dobivanju ukrajinskog teritorija - ostaje neriješeno.

ZAMRZNUTA RUSKA IMOVINA Zelenski upozorio EU: Bez jasne odluke do kraja godine Ukrajina upada u velike probleme
Zelenski upozorio EU: Bez jasne odluke do kraja godine Ukrajina upada u velike probleme

Ankete u Ukrajini pokazale su da je malo Ukrajinaca spremno prihvatiti teritorijalne ustupke, koji ostaju ključni ruski uvjet za okončanje rata. Rusi su pokazali malo spremnosti na kompromis oko svojih zahtjeva.

"Nadam se da će Ukrajina brzo djelovati jer je Rusija tamo", rekao je Trump, referirajući se na nedavne ruske vojne dobitke.

U BORBI S RUSKOM INVAZIJOM Traje samit o sudbini Ukrajine i EU: 'Imamo jednostavan izbor. Ili novac danas, ili krv sutra!'
Traje samit o sudbini Ukrajine i EU: 'Imamo jednostavan izbor. Ili novac danas, ili krv sutra!'

Ukrajina bi u okviru predloženog mirovnog sporazuma s Rusijom mogla dobiti sigurnosna jamstva skrojena po uzoru na NATO-ov članak 5 o uzajamnoj obrani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusija tuži europske banke zbog zamrznute imovine, EU planira dati beskamatni zajam Ukrajini
210 MILIJARDI EURA

Rusija tuži europske banke zbog zamrznute imovine, EU planira dati beskamatni zajam Ukrajini

Središnja banka Rusije najavljuje tužbe na ruskom sudu, dok EU razmatra korištenje 210 milijardi eura za beskamatni zajam Ukrajini
Zelenski upozorio EU: Bez jasne odluke do kraja godine Ukrajina upada u velike probleme
ZAMRZNUTA RUSKA IMOVINA

Zelenski upozorio EU: Bez jasne odluke do kraja godine Ukrajina upada u velike probleme

Ako ne bude dogovora o korištenju zamrznute ruske imovine, u proračunu zjapi rupa od 50 milijardi eura
UŽIVO Ključni dan za Ukrajinu. : 'Ne bismo se trebali bojati prijetnje, već slabe Europe...'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Ključni dan za Ukrajinu. : 'Ne bismo se trebali bojati prijetnje, već slabe Europe...'

Čelnici Europske unije u četvrtak će odlučiti kako financijski pomagati Ukrajini 2026. i 2027. u borbi s ruskom invazijom, pri čemu je korištenje ruske imovine zamrznute u EU-u preferirana opcija, ali ne slažu se svi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025