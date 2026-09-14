Donald Trump o AI-ju: 'Ne treba nam kontrola, imamo predsjednika s visokim IQ-om!'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da Sjedinjene Države već imaju uspostavljene zaštitne mehanizme za regulaciju tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom, kao i za njihovo zakonsko sankcioniranje, čime, čini se želi umanjiti zabrinutost koju su tijekom vikenda iznijeli čelnici iz te industrije a odnosi se na moguću zloupotrebu umjetne inteligencije. "Jedina kontrola ili 'zaštitni mehanizam' koji je potreban AI-ju je SNAŽAN I PAMETAN (s visokim IQ-om!) PREDSJEDNIK, a SAD toga ima i više nego dovoljno!" napisao je Trump na platformi Truth Social, dodavši da bi Kina mogla imati koristi od sumnji koje se povezuju s razvojem umjetne inteligencije.

"Već imamo goleme KAZNENE i REGULATORNE ovlasti nad tim tvrtkama! U tijeku je BOLESNA zavjera protiv AI-ja i podatkovnih centara, a jedina strana koja je zbog toga zadovoljna je Kina."

Zabrinutost javnosti zbog potencijalne štete koju bi mogla prouzročiti umjetna inteligencija porasla je u SAD-u nakon što su dva istraživača tvrtke Anthropic prošli tjedan upozorila da bi ta tehnologija, koja se ubrzano razvija u ne tako dalekoj budućnosti mogla dovesti do izumiranja ljudske vrste.

Izvršni direktor tvrtke Anthropic, Dario Amodei u subotu je predstavio okvir u tri koraka čiji je cilj usporiti razvoj i osigurati više vremena za upravljanje rizicima.

Taj su prijedlog odmah podržali i ostali čelnici velikih tvrtki za umjetnu inteligenciju, među kojima i Elon Musk, koji vodi tvrtku xAI, kao i izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman.

Trump je rekao da su se sredstva namijenjena jamčenju sigurnosti AI-ja već primjenjivala na Amodeiju.

"Trumpova administracija spriječila je 'ljude' iz svijeta umjetne inteligencije da čine loše ili potencijalno loše 'stvari' – poput Darija (iz tvrtke Anthropic!), koji se sada pretvara da je 'savršen mali anđeo' – i nastavit ćemo to činiti", kazao je.

Trump se opire poticanju zabrinutosti kada je posrijedi umjetna inteligencija te je u svome drugom mandatu uglavnom podržavao tvrtke koje se njome bave.