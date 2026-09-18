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NYT: Trump želi kraj rata u Ukrajini. Smislio je plan...

Piše Veronika Miloševski,
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NYT: Trump želi kraj rata u Ukrajini. Smislio je plan...
Foto: Natalia Campos
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The New York Times piše kako administracija razmatra planove s Rusijom kao dio pokušaja stvaranja poticaja koji bi ruskog predsjednika Vladimira Putina mogli navesti na razmatranje završetka rata

Američki predsjednik Donald Trump želi okončati rat u Ukrajini, piše The New York Times. Njegova administracija istodobno razmatra pristup koji se razlikuje od politike koju zagovaraju brojni članovi američkog Kongresa te ukrajinski i europski saveznici. Dok Kongres priprema nove snažne sankcije protiv Rusije, Bijela kuća razmatra mogućnost da s Moskvom sklopi određene poslovne dogovore čak i prije završetka rata.

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Kako piše The New York Times, pozivajući se na dvije osobe upoznate s pregovorima i američkog dužnosnika koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, administracija razmatra poslovne aranžmane s Rusijom kao dio pokušaja stvaranja poticaja koji bi ruskog predsjednika Vladimira Putina mogli navesti na razmatranje završetka rata. Američki dužnosnik rekao je da bi sklapanje pojedinih poslovnih dogovora prije završetka rata pokazalo da SAD ozbiljno pristupa pokušaju resetiranja odnosa s Rusijom. Takav pristup predstavlja promjenu u odnosu na Trumpovu izjavu iz prošle godine da poslovanja s Rusijom neće biti "dok ne riješimo rat".

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Najnovija ideja pojavila se nakon što su Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner početkom rujna u Kremlju razgovarali s Putinom. Prema informacijama koje je objavio The New York Times, ruski predsjednik tijekom sastanka nastupao je vrlo samouvjereno. Tvrdio je da će ruske snage u sljedećih nekoliko mjeseci zauzeti cijelu ukrajinsku regiju Donbas te da je Rusija spremna snažno napasti ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, što bi, prema njegovim riječima, moglo Ukrajinu dovesti u iznimno težak položaj tijekom zime.

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