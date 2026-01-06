Donald Trump republikancima: Ako ne pobijedimo na međuizborima, opozvat će me!

Tzv. 'međuizbori' - tako nazvani jer se odvijaju na pola predsjedničkog mandata - tradicionalno su i svojevrsni referendum o aktualnom predsjedniku i gotovo u pravilu stranka koja je na vlasti u Bijeloj kući na međuizborima gubi vlast u Kongresu.

"Morate pobijediti na međuizborima jer ako ne pobijedimo na međuizborima, jednostavno će, mislim, naći će razlog da me opozovu", kazao je Trump na sastanku republikanskih članova Zastupničkog doma u Washingtonu. "Opozvat će me", dodao je.

Predsjednik je pozvao republikance da ujednačenije govore o pitanjima poput rodne politike, zdravstva i izborne reforme te da zastupaju njegove politike kod javnosti nezadovoljne rastom životnih troškova.

Trumpova sposobnost da provodi svoj program ovisi o ishodu izbora u studenom na kojima će se odlučiti o cijelom sazivu Zastupničkog doma i trećini mjesta u Senatu.

Trump je u svom govoru prognozirao veliku pobjedu republikanaca na izborima, ali je i izrazio zabrinutost jer stranka predsjednika na vlasti često loše prolazi na izborima na sredini njegovog mandata.

"Kažu da kada osvojiš predsjedništvo, izgubiš međuizbore", kazao je Trump u vošingtonskom Memorijalnom centru za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy, kojem je u naslov nedavno dodano i Trumpovo ime.

"Volio bih da mi možete objasniti što se to dovraga zbiva u umu javnosti", rekao je.

Zastupnički dom predvođen demokratima je dva puta izglasao Trumpov opoziv tijekom njegovog prvog predsjedničkog mandata 2017.-2021. zbog, kako su rekli, zloupotrebe položaja vezane za Ukrajinu te zbog poticanja pobune na Kapitolu 6. siječnja 2021. Pretežito republikanski Senat ga je u oba slučaja oslobodio optužbi.