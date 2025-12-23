Donald Trump: SAD će zadržati zaplijenjene tankere i naftu!

Na pitanje novinara o nafti na prvom tankeru koji je zaplijenjen 10. prosinca, Trump je rekao: "Zadržat ćemo je." Dodao je da bi se nafta mogla koristiti za strateške rezerve.

"Zadržavamo i brodove", rekao je Trump.

Američka obalna straža u prosincu je zaplijenila dva tankera za naftu na Karibima, a mediji pišu da se od nedjelje prati i treći brod koji se smatra dijelom takozvane flote u sjeni koju Venezuela koristi za zaobilaženje sankcija.

Na društvenoj mreži Truth Social prošlog tjedna, Trump je najavio da će nametnuti "POTPUNU I KOMPLETNU BLOKADU SVIH SANKCIONIRANIH TANKERA ZA NAFTU koji ulaze i izlaze iz Venezuele."

Trump je opravdao potez tvrdnjom da je južnoamerička zemlja ukrala naftu, zemlju i drugu imovinu od SAD-a i da to treba biti vraćeno.

Venezuelska vlada odbacila je zahtjev, opisavši ga "grotesknom prijetnjom" i ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava.

Venezuela je početkom 2000-ih nacionalizirala naftna polja, što je utjecalo na američke i druge strane tvrtke. To je dovelo i do spora o isplati odštete.

Odgovarajući na pitanja novinara, Trump je u ponedjeljak potvrdio da je razgovarao s velikim američkim naftnim tvrtkama čija je imovina zaplijenjena, ali je odbio otkriti detalje razgovora.