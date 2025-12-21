Obavijesti

SASTANAK U MIAMIJU

Starmer i Trump razgovarali o kraju rata u Ukrajini i Gazi

Britanski i američki čelnik raspravljali o „pravednom i trajnom miru“, ali i o Gazi te imenovanju novog veleposlanika u SAD-u

Britanski premijer Keir Starmer razgovarao je u nedjelju s predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za postizanje "pravednog i trajnog završetka" rata u Ukrajini, priopćio je Starmerov ured u Downing Streetu nakon razgovora dužnosnika na Floridi.

"Dvojica čelnika započela su razmišljanjem o ratu u Ukrajini", priopćio je Starmerov ured o telefonskom razgovoru, dodajući da su razgovarali o radu zemalja 'koalicije voljnih' koje su se obvezale podržati Ukrajinu.

"Premijer je izvijestio o radu koalicije voljnih na podršci svakom mirovnom sporazumu i osiguranju pravednog i trajnog završetka neprijateljstava."

Američki pregovarači sastali su se u subotu s ruskim dužnosnicima na Floridi radi razgovora o okončanju sukoba, dok Trumpova administracija pokušava privoljeti dvije strane da postignu dogovor.

Sastanak u Miamiju uslijedio je nakon američkih razgovora u petak s ukrajinskim i europskim dužnosnicima, najnovijih rasprava o mirovnom planu koji je potaknuo određenu nadu u rješavanje sukoba koji je započeo kada je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju u veljači 2022.

U izvješću Downing Streeta također se navodi da su Starmer i Trump razgovarali o situaciji u Pojasu Gaze kao i o imenovanju novog britanskog veleposlanika u SAD-u.

Christian Turner imenovan je novim veleposlanikom u Sjedinjenim Državama nakon što je njegov prethodnik Peter Mandelson otpušten kada su na vidjelo izašli e-mailovi podrške koje je slao osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

Do telefonskog razgovora dvojice čelnika došlo je tri dana nakon što je američka vlada počela objavljivati fotografije i dokumente iz Epsteinovog dosjea, među kojima su i fotografije brata britanskog kralja, Andrewa Mountbatten-Windsora. 

