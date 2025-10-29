Donald Trump u Južnoj Koreji

Trump je optimističan u pogledu postizanja primirja u trgovinskom ratu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom nakon razgovora na vrhu s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae Myungom. Po dolasku iz Tokija nekoliko sati nakon što je Sjeverna Koreja testirala krstareću raketu sposobnu za nuklearno oružje, Trump bi se trebao obratiti summitu izvršnih direktora i sastati se s Leejem u Gyeongjuu, južnokorejskom gradu prepunom povijesnih grobnica i palača. Glavna točka dnevnog reda u srijedu bit će neriješeni trgovinski sporazum između SAD-a i Južne Koreje, prije očekivanog sastanka s Xijem u četvrtak, čija je perspektiva već potaknula globalna tržišta.

U razgovoru s novinarima u zrakoplovu Air Force One na putu za Gyeongju, Trump je odbacio pitanja o sjevernokorejskom raketnom testu i rekao da je potpuno usredotočen na sastanak s čelnikom drugog najvećeg svjetskog gospodarstva.

"Odnos s Kinom je vrlo dobar. Dakle, mislim da ćemo imati vrlo dobar ishod za našu zemlju i za svijet, zapravo", rekao je Trump.

Očekuje da će smanjiti američke carine na kinesku robu u zamjenu za obvezu Pekinga o ograničavanja izvoza kemikalija prekursora fentanila, dodao je. SAD bi mogao prepoloviti 20-postotne carine na kinesku robu koje trenutno naplaćuje kao odmazdu za izvoz takvih kemikalija, izvijestio je Wall Street Journal.

Pregovarači iz dvaju najvećih svjetskih gospodarstava u nedjelju su dogovorili okvir za sporazum o pauziranju strožih američkih tarifa i kineskih kontrola izvoza rijetkih zemalja, rekli su američki dužnosnici. Vijest je podigla dionice na rekordne visine.

Nakon dolaska u južni grad Busan, Trumpa su dočekali dužnosnici i topovska paljba na crvenom tepihu, prije nego što je bend zasvirao izvedbu Village Peopleove YMCA, omiljene pjesme američkog predsjednika koja se često svirala na njegovim skupovima. Zatim je helikopterom prevezen u Gyeongju.

Trump u srijedu nije spomenuo trgovinske pregovore s Južnom Korejom, a obje strane umanjuju mogućnost napretka u pregovorima o čelnicima.

Dva saveznika su krajem srpnja najavila sporazum prema kojem bi Južna Koreja izbjegla najgore carine pristajući na ulaganje 350 milijardi dolara novih ulaganja u Sjedinjene Države. No, razgovori o strukturi tih ulaganja su zastali.

Trump je također pritisnuo saveznike poput Južne Koreje da plaćaju više za obranu, a Južna Koreja je tražila reforme američkih imigracijskih zakona kako bi omogućila većem broju radnika da grade tvornice u SAD-u.

Uz poklone za golf koje je primio od japanskog vođe u Tokiju u utorak, Lee će Trumpu uručiti repliku zlatne krune i odlikovati ga "Velikim ordenom Mugunghwe", najvišim odlikovanjem te zemlje. Trump je više puta pozvao na sastanak sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom, uključujući i tijekom ovog putovanja, ali nije bilo javnih komentara iz Pjongjanga. Kim je prethodno rekao da bi mogao biti otvoren za razgovor ako Washington prestane vršiti pritisak na njega da se odrekne nuklearnog oružja.