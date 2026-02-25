Donosimo koje su moguće Plenkovićeve opcije za reset u slučaju razlaza koalicije...

U Banskim dvorima u podne će se okupiti parlamentarna većina, koja je zapala u krizu nakon što je u javnost izašla snimka zastupnika DP-a Josipa Dabre kako pjesmom veliča Antu Pavelića. Prije sastanka parlamentarne većine pronijela se glasina kako je moguć razlaz koalicije, no pitanje jest hoće li se i na koji način većina presložiti.

HSLS je dao rok premijeru od 30 dana da riješi slučaj Dabro te da resetira vladajuću većinu ili HSLS-a u njoj više neće biti. HSLS većini nisi dva mandata. Dabro je pak poručio da je spreman otići iz Sabora no prije toga uvjetuje da većina usvoji zakon kojim bi se izričito zabranili komunistički simboli i slogani. Unatoč krizi partneri nisu htjeli ugroziti potvrđivanje novog ministra pa je Alen Ružić izglasan za 77 zastupničkih ruku, jer svoju dala nezavisna zastupnica Boška Ban, bivša članica SDP-a. Plenkovićeva parlamentarna većina, barem ona službena, u Saboru ima 76 ruku. Odluči li se Plenković presložiti većinu tako da se zahvali DP-ov zastupnicima morat će nadomjestiti njihovih osam zastupnika.

- Moje glasanje ne znači da sam član vladajuće većine, a kada sam u prosincu glasala za proračun, isticala sam da sam ga podržala jer su se u njemu našli projekti bitni za moje Međimurje - pojasnila je Ban.

I prije ove krize, u javnosti se više puta nagađalo tko su zastupnici koji bi u većini mogli zamijeniti DP-ovce. Teoretski, Plenković u Saboru ima osam do deset ruku na koje potencijalno može računati riješi li se DP-a i odluči li se presložiti većinu. Među njima svakako je troje zastupnika SDSS-a, koji u većinu jedini od manjinskih zastupnika nisu ušli, jer je na tome inzistirao upravo DP. Budući da je već glasala za proračun, ali i pojačala većinu za potvrđivanje ministra, Boška Ban također je opcija. Uz nju nagađalo se da bi se većini mogao priključiti i nezavisni zastupnik i gradonačelnik Svete Nedjelje Dario Zurovec kojeg su bivši kolege iz Fokusa, nakon razlaza, označavali upravo kao HDZ-ov žeton. Za ovu kombinaciju trebaju im još tri ruke. Više puta nagađalo se da će ih pronaći u IDS-u. Počasni predsjednik IDS-a Ivan Jaković ranije je vrlo otvoreno zagovarao projektu suradnju s HDZ-om, ali nikako ideološko približavanje, no aktualni šef stranke Loris Peršurić priče o približavaju HDZ-u nazvao je naklapanjima. I Nezavisna platforma Sjever sa svoja dva mandata često se spominjala kao mogući partner HDZ-a.

U zagrebačkom restoranu Batak na Kajzerici nedavno je održan operativni sastanak dijela predstavnika buduće nezavisne centrističko-liberalne platforme. Ona okuplja IDS-a, Nezavisnu platformu Sjever, a s njima u kombinaciji je i ranije spomenuti Zurovec. Međimurski župan i čelnik Nezavisne platforme Sjever Matija Posavec upitan je idu li razgovori u smjeru rušenja Vlade.

- Ne idu u smjeru nikakvog rušenja, ne idu u smjeru destruktivnom, idu u smjeru razvoja, u smjeru da nametnemo sve dobre prakse iz Međimurja, iz Istre, iz Svete Nedelje, hrvatskoj politici i da se maknemo od bilo kakvih ideoloških tema - poručio je Posavec.

U teoriji, kad bi se spomenuti zastupnici u Saboru drže osam mandata te dogovore li se s HDZ-om i Andrejom Plenkovićem da se presloži većina u cilju razvoja zemlje lako zamijene DP-ovce, a većina bi umjesto minimalnih 76 u tom slučaju imala 78 ruku.

U slučaju da se Plenković odluči odreći HSLS-a trebat će nadomjestiti njihove dvije ruke. Mario Radić, predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), stranke koja je nastala raspadom DP-a, potvrdio je su spremni ući u vladajuću koaliciju, a kao uvjet za pregovore naveo je preuzimanje Ministarstva kulture i medija.

- Cijelo vrijeme govorimo da je Ministarstvo kulture naš jedini uvjet da sjednemo za stol i pregovaramo o bilo kojoj vlasti s HDZ-om. Ako bi to bilo na stolu, spremni smo pregovarati - rekao je Radić.

No pitanje je li premijer Plenković spreman na taj ustupak za spas većine, jer spomenuto ministarstvo vodi Nina Obuljen Koržinek, koja je s njim od samog početka. U slučaju da se parlamentarna većina ne uspije presložiti opcija su i prijevremeni parlamentarni izbori. No izbori nikome nisu prva opcija.