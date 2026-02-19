Ustavni stručnjak Matija Miloš o Dabrinom uvjetu: Zakon bi vjerojatno bio protuustavan...

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro najavio je da će otići iz Sabora ako se donese zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno likvidirali i proganjali Hrvate. Njegova objava izazvala je niz reakcija, a premijer Andrej Plenković poručio je kako nije čovjek koji prihvaća ultimatume od bilo koga, niti to prihvaća HDZ. Ustavni stručnjak Mato Palić stava je da je prijedlog DP-ovca dovoljan organski zakon, koji zahtjeva natpolovičnu većinu odnosno 76 ruku zastupnika, što znači da je njegovo donošenje isključivo u sferi političke volje većine.

- Zakonom bi se ograničilo ustavom zajamčeno pravo na slobodu izražavanja - napominje Palić.

Podsjetimo, Dabro odlazak iz Sabora uvjetuje zakonom koji će predvidjeti najstrožu kriminalizaciju i sankcioniranje: isticanja i afirmacije simbola totalitarnih režima poput SFRJ, komunizma, NDH, nacizma i fašizma, kao i njihovih protagonista i prepoznatljivih osoba tih režima na području Republike Hrvatske, isticanja simbolike srpske imperijalne politike tijekom dvadesetog stoljeća, njezinih protagonista i suvremenih reafirmatora, simboliku i protagoniste srpske agresije na Hrvatsku te na hrvatski narod u BiH, kao i relativizacije te agresije i klevetničkih narativa protiv oslobodilačke borbe hrvatskog naroda u Hrvatskoj i BiH, zagovaranje zabrane i sprječavanje znanstvenog istraživanja hrvatske prošlosti te revizije povijesnih narativa nastalih pod utjecajem totalitarnog komunističkog režima bivše Jugoslavije.



Ustavni stručnjak Matija Miloš upozorio je da kako je u prijedlogu DP-a svašta navedeno, a zajedničko svim prijedlozima bi se ograničavala sloboda govora i dijelom akademska sloboda.

- Što se tiče zakona to bi vjerojatno bilo protuustavno. Problem je kod simbola koji su višeznačni kao zvijezda petokraka, koja se mora ocjenjivati od slučaja do slučaja. Koristi li se zvijezda petokraka jer je komemorira radnički pokret ili se koristi kao simbol agresije Srbije na Hrvatsku. Samo u ovom drugom slučaju bi mogla biti zabranjena. To se ne može unaprijed zabraniti, to tako ne ide. To bi bilo protuustavno - upozorava Miloš.

Zabrana totalitarni simbola su sporedna priča, stava je ustavni stručnjak, koji napominje da je prava priča zapravo zabrana klevetničkog govora o Domovinskom ratu iako je nejasno što bi bio klevetnički govor, a posebno upozorava na dio koji se odnosi na znanstvena istraživanja.

- To postaje jako trnovito. Tu bi moglo doći do prekomjernog ograničavanja slobode govora znanstvenika, ali građana koji raspravljaju na cesti. Kao narativ koristi se zabrana svih totalitarizama, a oni koji to tvrde ne žele zabraniti sve totalitarizme nego hoće obraniti jedan od njih - naveo je Miloš.

Oni žele uvesti općenito pravilo koje bi zabranilo sve ono što njima ne odgovara, napominje ustavni stručnjak.

- Problem je što ono što njima ne odgovara će i dalje ovisiti o situacijama, samo što će na svojoj strani imati pravilo koje će im omogućiti da progone ljude zbog verbalnog delikta. Kad su već toliko protiv tog jugoslavenskog terora i totalitarizma, meni je zanimljivo da uporno žele ponoviti ono najgore iz tog razdoblja usvojiti - zaključio je Miloš.