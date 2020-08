Dopušten rad teretanama, nove mjere stupaju za tri županije...

<p>Ministar <strong>Davor Božinović</strong> na jutrošnjoj pressici Nacionalno stožera kazao je da će biti promijenjena odluka o radu teretana </p><p>Mogu raditi uz primjenu svih epidemioloških mjera, sukladno preporukama HZJZ-a. Uputili su stožerima dopis da ponovno ukažu na mogućnosti iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u kojem je predviđena mogućnost privremenog zatvaranja objekata u slučaju pojave infekcije.</p><p>Predloženo je i produženje odluke o zabrani prelaska granica do 15 rujna.</p><p>- To se odnosi na sve državljane trećih zemalja. To je odluka koju treći put produžujemo u neizmijenjenom sadržaju - kazao je ministar Davor Božinović.</p><p>Na snagu danas stupaju nove mjere u Varaždinskoj, Šibensko-kninskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.</p><p>Na području <strong>Varaždinske županije</strong> sljedećih 30 dana ne smiju se održavati svadbe koje imaju više od 100 ljudi.</p><p><strong>U Šibenskoj kninskoj županiji</strong> na svadbi može biti prisutno najviše 50 ljudi i mora završiti do 2 sata ujutro. Iznimno svadba može imati do 100 ljudi ali tada ona mora biti organizirana u veliko prostoru koji inače može primiti 3 puta toliko ljudi.</p><p>Na sahranama može biti prisutno najviše 50 ljudi a sućut ožalošćenima ne smije se izražavati bliskim kontaktom. U svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te dovijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili društvena okupljanja svi moraju imati masku na licu. Zabranjuju se posjete korisnicima Doma za starije.</p><p>Odluka se primjenjuje od danas i vrijedi sljedećih 30 dana.</p><p>U <strong>Virovitičko podravskoj </strong>županiji mjere se također kao i u Varaždinskoj odnose na svadbena slavlja. Sljedećih 14 dana na svadbama smije biti prisutno najviše 50 ljudi.</p>