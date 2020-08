1.591 uzoraka je testirano, 14 osoba je na respiratoru, \u0161to je \u010detiri vi\u0161e nego ju\u010der. 8.681 osoba je u samoizolaciji. U zdravstvenom sustavu je 152 aktivna slu\u010dajeva, 673 je u samoizolaciji.

U Hrvatskoj 146 novozaraženih, Stožer dopustio rad teretanama

U Hrvatskoj je u ponedjeljak 146 novozaraženih korona virusom, objavjleno je na press konferenciji Nacionalnog stožera. Dvije osobe su umrle, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

<p>Od jučer u 12:15 do danas u 7:45 sati zabilježena su 146 nova slučaja zaraze korona virusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2650, izvijestili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. Dvoje ih je preminulo u posljednja 24 sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove informacije o broju oboljelih</strong></p><p>1.591 uzoraka je testirano, 14 osoba je na respiratoru, što je četiri više nego jučer. 8.681 osoba je u samoizolaciji. U zdravstvenom sustavu je 152 aktivna slučajeva, 673 je u samoizolaciji.</p><p>- U samoizolaciji iz zdravstvenog sustava je preko 600 ljudi. U Varaždinu imamo 14 liječnika i 22 sestre. U 2 liječnice i 5 sestara sa splitske hematoonkologije. U Požegi imamo 4 doktora i dvije sestre koji su se zarazili na svadbi - rekao je Beroš.</p><h2>Zabrana prelaska granica do 15.9., teretane smiju raditi</h2><p>Božinović je podsjetio na nove mjere. Predložena je odluka o zabrani prelaska granica do 15. rujna.</p><p>Promijenit će odluku o radu teretana, oni mogu raditi uz primjenu svih mjera.</p><p>Odgovarajući na pitanje o zabrani prelaska granica, Božinović je rekao kako se to odnosi na sve državljane trećih zemalja.</p><p>- To je odluka koju treći put produžujemo u neizmjenjenom sadržaju - poručio je.</p><h2>Danas ih je petero na respiratoru</h2><p>- Prosječna dob je oko 45 godina. Imamo danas 5 na respiratoru, to znači da su teški oblici bolesti, većina ostalih imaju upale pluća i stabilni su. Što je veći broj inficiranih, bit će veći broj hospitaliziranih - poručio je Stožer.</p><p>- Nema nikakvih novih kriterija o samoizolaciji. Mi smo 21.8. objavili kriterije za testiranje, tamo je objavljeno tok će se testirati i tko će se samoizolirati. Često se događa da se svi stave u samoizolaciju, iako su neki bili udaljeni više metara i imali maske. Detaljnom anamnezom trebamo bolje procijeniti rizik i odrediti tko treba u samoizolaciju - dodaje Stožer.</p><h2>U Zagreba nema žarišta, ljudi se vraćaju s godišnjeg</h2><p>- Zagreb nije tražio nove mjere. Tamo nema žarišta, uglavnom se radi o povratku građana s odmora. Tako da oni to zasad tako procjenjuju, kad budu promijenili mišljenje sigurno će nam se obratiti - izvijestio je Stožer.</p><p>Beroš je napomenuo kako nema ponovne reaktivacije Arene kao Covid bolnice. </p><p>- Određeni dio kapaciteta mora biti u pripravnosti, a u ovom trenutku nismo razmišljali o splitskim Križinama i Areni. Ako se broj poveća, spremni smo u roku od nekoliko dana povećati kapacitete, ako bude potrebno - kazao je.</p><h2>Capak: Svatko ima pravo na prosvjed, mi smo našli balans</h2><p>- Čitavo vrijeme nastojimo naći balans. U čitavom svijetu se na različitim razinama propisuju mjere i donose ograničenja. U nekim gradovima Europe su ugostiteljski objekti skroz zabranjeni. Mi imamo balans, rade kafići, restorani, noćni klubovi do pola noći. Neke od tih aktivnosti su rezultirale time da je nacionalni u suradnji s lokalnim donosio mjere. Svatko ima pravo na prosvjed. Mislim da smo našli dobar balans između gospodarstva i epidemioloških mjera - poručio je Capak. </p><p>- Capak ne donosi bankarske mjere i ne donosi odluke - dodaje na pitanje o ovrhama.</p><p>- Koronakriza ne može biti izlika. Radi se o globalnoj pandemiji. Epidemiološka služba daje preporuke. Kada govorimo o lokalnim prijedlozima oni su lokalni kako bi se moglo prikupiti relevantne informacije, upravo ljudi na terenu su oni koji imaju najbolji uvid je li neki objekt ili događanje mjesto zaraze - poručio je Božinović.</p><h2>Međugorje nije žarište</h2><p>- Ja nisam rekao da je Međugorje žarište. Rekao sam da imamo oboljelih povratnika iz Međimurja. To je informacija s lokalne razine - kazao je Capak. Nitko ne bi trebao čekati šest dana na test, isti dan se radi obrada, a ako se negdje dogodi kvar instrumenta treba obavijestiti. Ne postoje razlike između rezultata testova kod političara i ostalih građana - dodaje Capak.<br/> <br/> </p><p> </p><p> </p>