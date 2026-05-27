DORH o napadačima na Sirijca u Rijeci: Objavili za što ih terete u istrazi, jednom su našli streljivo

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice hrvatskih državljana rođenih 2007. godine zbog sumnje na pokušaj ubojstva, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Prvookrivljenog se tereti i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i streljiva.

Protiv hrvatske državljanke rođene 2007. godine vodi se istraga zbog sumnje na poticanje na pokušaj ubojstva, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari, a protiv maloljetne hrvatske državljanke rođene 2008. godine pokrenut je pripremni postupak zbog istih kaznenih djela.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičeni su 31. siječnja 2026. u kasnim večernjim satima u Rijeci, zajedno i dogovorno, zbog netrpeljivosti prema stranim državljanima napali državljanina Sirije. Tereti ih se da su ga fizički napali i zadali mu više udaraca po glavi i tijelu, svjesni da takvim postupanjem mogu izazvati smrt. Oštećenik je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede.

Tužiteljstvo sumnja da su trećeokrivljenica i maloljetnica ohrabrivale napadače i poticale ih na napad. Drugookrivljenog se dodatno sumnjiči da je žrtvi uzeo 200 eura, koje je zadržao za sebe i prvookrivljenika, te da je, uz ohrabrivanje trećeokrivljenice i maloljetnice, uništio mobitel oštećenika.

Prvookrivljenog se također tereti da je 22. svibnja 2026. na području Rijeke neovlašteno posjedovao spremnik za automatsku pušku i više od 20 komada vojnog streljiva čije je nabavljanje i posjedovanje građanima zabranjeno.

Županijsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora za troje punoljetnih osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage odredio je istražni zatvor za dvojicu osumnjičenih mladića, dok je za trećeokrivljenicu odbio istražni zatvor i odredio mjeru opreza redovitog javljanja policiji.

Na odluku o puštanju trećeokrivljenice iz istražnog zatvora riječko tužiteljstvo podnijelo je žalbu.