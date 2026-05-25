Vlasnik borilačkog kluba o divljacima iz Rijeke: 'MMA nije sport nasilnika i loših momaka'

Stravičan slučaj brutalnog premlaćivanja Sirijca (25) u Rijeci zgrozila je hrvatsku javnost. Četvero ljudi uhićeno je zbog napada na pomorca u noći na 1. veljače. Sudac istrage odredio je istražni zatvor za dvojicu MMA boraca, Stjepana Agatića (19) i Ivana Šebalja (18) iz Rijeke. Osumnjičeni su za pokušaj ubojstva te za kaznena djela teške krađe i oštećenja tuđe stvari, a Agatić i za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Među uhićenima su i dvije djevojke, Vanja Vojvodić (18) iz Rijeke, koju sumnjiče da je snimila video koji je u konačnici i doveo do uhićenja aktera teškog zlostavljanja u Rijeci. Maloljetnu A. P., koja je u međuvremenu postala punoljetna, sumnjiče da je nesretnog stranca više puta udarila nogom dok je bio na tlu. Ne idu u istražni zatvor.

Snimka napada koja je osvanula prije više od tjedan dana pokazuje da je nesretnog stranca Agatić držao dok ga je 18-godišnji Šebalj tukao nogama. Agatić ga je potom bacio na tlo, gdje su ga nastavili tući. U jednom trenutku Agatić je s obje noge skočio na prsni koš Sirijca koji je ležao gotovo bez svijesti.

I maloljetna A. P. udarila ga je nogom nekoliko puta, a Agatić mu je iz džepa uzeo 200 eura i mobitel, koji je razbio. Mladić je zadobio prijelom nosne kosti s pomakom. Navodno su divljaci Sirijca tražili po gradu zbog navodnog ranijeg incidenta. Policija je imala informaciju o napadu jer je pomorac podnio kaznenu prijavu, no to mjesto nije bilo pokriveno videonadzorom, pa nisu mogli otkriti počinitelje, sve dok nije osvanula ova snimka, na kojoj se čuje i kako jedan od napadača izgovara: “Samo nemoj da nam umre”.

Klub: MMA nije sport nasilnika i loših momak

Kako su 24sata prva objavila, Stjepan Agatić bivši je MMA borac iz problematične obitelji, a trenirao je mješovite borilačke vještine u više klubova. O stravičnom ponašanju mladića oglasio se i Aleksandar Arambasić iz Ultimate Fight Club-a Aleksandar, borilačkog kluba iz Rijeke.

- MMA nije sport nasilnika i loših momaka, kako nas se često pokušava prikazati. To je sport snažnih srca, ispunjenih pravednošću, hrabrošću, disciplinom, velikim trudom i odricanjem, humanošću i pomaganjem svakome tko se nađe u našem okruženju.

Zagrlimo svakoga, pružimo ruku prijateljstva i vodimo vas u jedan bolji svijet u kojem nema diskriminacije, nacionalizma niti ikakvih podjela. Tu zajedno patimo kroz disciplinu, krv i znoj i jedno drugome činimo biti podrška i pomagati svakome kome je to potrebno.

Kao klub i klubovi, dali smo mnogo ovom našem društvu kvalitetnih i visoko školovanih ljudi. Od policajaca, profesionalnih vojnika, doktora, profesora, poslovnjaka s uspješnim firmama pa i saborskih zastupnika itd.

No, kao i svugdje, tako i tu zalutaju neki momci koji se ne uspiju uklopiti među takve. Koji nemaju dovoljno hrabrosti da se ponašaju kao lavovi, već zbog straha koji nose u sebi i kukavičluka u svojim srcima biraju živjeti kao hijene i u čoporu traže lakše žrtve gdje svojim kukavičkim činom pune svoj bolesni ego.

Najstrašnije osuđujem svaki takav sramotni čin kojim sramote prvo sami sebe, a onda i ovaj sport i nas koji smo dio njega i nastojimo činiti puno pozitivnih stvari iz ljubavi. Treniramo udarce koje plasiramo borcu naspram nas. No to nije tuča, to je nadmetanje između dvoje ljudi koji odmjeravaju tko je bolje utrenirao i savladao neku vještinu.

NE PODRŽAVAM NIKAKVO NASILJE I NIKAKVU TUČU I FIZIČKI KONTAKT SA BILO KIME I PREMA BILO KOME... AKO NIJE U SPORTSKOM OBLIKU I PRIJATELJSKOM NADMETANJU! TUČA I RATOVI NIKAD NIŠTA NISU RIJEŠILI. VEĆ PROBLEME RJEŠAVAJU RAZGOVORI, RAZUMIJEVANJE I ZAGRLJAJI - stoji u objavi.