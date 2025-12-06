DORH o ubojici iz Međimurja: Određen mu je istražni zatvor...

U popodnevnim satima subote u Sloveniji je uhićen 40-godišnji Josip Oršuš. U četvrtak navečer on je pucao u svoju nevjenčanu suprugu i teško je ranio, a njezinu sestru je ubio. Sad su se o svemu oglasili iz DORH-a...

- Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je dana 6. prosinca 2025. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1985.) zbog kaznenih djela teškog ubojstva iz članka 111. točke 2. Kaznenog zakona, na štetu hrvatske državljanke (1997.) i teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju iz članka 111.a u vezi članka 34. Kaznenog zakona, na štetu hrvatske državljanke (1996.) - objavili su iz DORH-a.

Dalje navode:

- Postoji osnovana sumnja da je 40-godišnjak dana 4. prosinca 2025., oko 20,40 sati, na području Murskog Središća, u cilju da je liši života, ispalio iz vatrenog oružja dva hitca u bivšu izvanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede. Također postoji osnovana sumnja da je 40-godišnjak nakon toga, u cilju da liši života trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, ispalio u nju iz vatrenog oružja dva hitca, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede, uslijed kojih je preminula u bolnici.

S obzirom da je okrivljenik u trenutku pokretanja istrage bio bijegu, po prijedlogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu odredila mu je istražni zatvor zbog bijega, kao i zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

- Radi predaje okrivljenika Republici Hrvatskoj, a s obzirom na to da je 6. prosinca 2025. uhićen u Republici Sloveniji, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu će izdati europski uhidbeni nalog - navode iz DORH-a....