DORH podigao prijavu protiv dva direktora i tvrtke : 'Ilegalno izvezli oko 700 tona otpada'

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana u dobi od 64 i 42 godine te protiv trgovačkog društva sa sjedištem na varaždinskom području zbog sumnje u nezakonito gospodarenje otpadom i ugrožavanje okoliša. Prema optužnici, dvojica muškaraca su kao direktori tvrtke u više navrata, protivno zakonskim propisima, izvozili velike količine otpada u inozemstvo, bez potrebnih dozvola i odobrenja nadležnih institucija.

Više od pola milijuna kilograma plastike završilo u BiH

Tereti ih se da su od siječnja do lipnja 2021. godine u čak 25 navrata izvezli ukupno 536.220 kilograma otpadne plastike u Bosnu i Hercegovinu, iako za to nisu imali zakonsko pravo. Na taj je način, prema navodima tužiteljstva, tvrtka sudjelovala u nedozvoljenom prometu otpada.

Otpad iz komunalnog smeća poslan u Tursku

Optužnica dalje navodi da su u studenom 2021. godine u Republiku Tursku otpremili 164.880 kilograma miješanog otpada koji je sadržavao aluminijsku ambalažu i limenke nastale odvajanjem iz komunalnog otpada. I u ovom slučaju izvoz je, prema sumnjama, proveden suprotno propisima o gospodarenju otpadom.

Lažno prikazivanje otpada kako bi se izbjegla dozvola

Treći slučaj odnosi se na travanj 2024. godine, kada su, kako tvrdi državno odvjetništvo, u Sloveniju izvezli 24.140 kilograma otpadne plastike, prikazavši je kao otpad sa „zelenog popisa“, koji ne podliježe strožoj kontroli i obvezi notifikacije. Time su, prema optužnici, izbjegli ishođenje potrebnog odobrenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.