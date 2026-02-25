DORH pokrenuo izvide o Dabri, sporni su im pjevanje, ali i prijava za krivotvorenje?

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske pokrenulo je izvide u vezi s novim okolnostima u kojima se spominje ime Josipa Dabre, glavnog tajnika Domovinskog pokreta, doznaje Dnevnik Nove TV. Istraga se, uz sporni javni nastup, širi na još jedan slučaj koji je pod povećalom tužiteljstva.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da su izvidi već započeli te da je prikupljena snimka događaja koji su predmet provjere. Precizirao je da konačna odluka o daljnjem postupanju još nije donesena, no najavio je da će javnost o tome biti obaviještena u narednih sedam dana.

Osim spornog nastupa, u kaznenoj prijavi povezanoj s Dabinim stranačkim kolegom Stipom Mlinarićem Ćipom, tužiteljstvo provjerava i navode o mogućem krivotvorenju zapisnika nepostojeće skupštine udruge Centar Ivan Šreter. U njoj se također spominje kako je navedene papire falsificirao Dabro.

Podsjetimo, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ranije je nastup Dabre nazvao “samo nestašlukom”, ali DORH će utvrditi postoji li osnova za težu kvalifikaciju, uključujući i moguće povrede javnog reda i mira.

I politički protivnici, ali i neki partneri iz političkog spektra, smatraju da se takav slučaj treba ozbiljno istražiti. Saborski zastupnik Arsen Bauk (SDP) ocijenio je da se može raditi o remećenju javnog reda i mira, dok je zastupnica Ivana Kekin (Možemo) naglasila važnost provjere jesu li zakoni i Ustav prekršeni.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je da bi takvo ponašanje moglo imati negativne posljedice i naglasio svoj dojam da je Dabrina djela učinjena svjesno i namjerno.