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UHITILI GA

Došao bi 'isprobati' auto prije kupnje pa ukrao tri u Rugvici

Piše Veronika Miloševski,
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Došao bi 'isprobati' auto prije kupnje pa ukrao tri u Rugvici
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Na području Rugvice pronalazio je osobe koje su prodavale automobile, a nakon što bi dogovorio probnu vožnju, sjeo bi u vozilo i odvezao se u nepoznatom smjeru

Zagrebačka policija kazneno je prijavila muškarca (37) kojeg sumnjiči da je u Rugvici ukrao tri automobila tako što je glumio zainteresiranog kupca, sjeo u vozilo na probnu vožnju i potom pobjegao. Policija sumnja da je tri krađe počinio od 19. svibnja do 10. srpnja ove godine. Na području Rugvice pronalazio je osobe koje su prodavale automobile, a nakon što bi dogovorio probnu vožnju, sjeo bi u vozilo i odvezao se u nepoznatom smjeru.

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Na taj način navodno je ukrao tri automobila, od kojih su dva bila u vlasništvu fizičkih osoba, a jedan trgovačkog društva.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 21.700 eura.

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Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 37-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Kako navodi zagrebačka policija, riječ je o muškarcu prema kojem su prethodnih godina više puta postupali i kazneno ga prijavljivali zbog različitih kaznenih djela.

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