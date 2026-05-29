Sud ispitao muškarca (50) koji je kod Samobora izbo mladića: Odredili su mu istražni zatvor!

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja uhićenog hrvatskog državljanina (50) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u vezi članka 34. Kaznenog zakona, nakon čega je protiv njega donesno rješenje o provođenju istrage zbog navedenog kaznenog djela.

Osnovano se sumnja da je okrivljenik 25. svibnja 2026. na širem području Samobora prvo verbalno napao 23-godišnjeg hrvatskog državljanina, a potom istoga dana zadao nožem žrtvi više uboda u tijelo. 23-godišnja žrtva zadobila je teške tjelesne ozljede, a smrtni ishod je izostao hitnom medicinskom intervencijom.

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici predložilo je sutkinji istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku), koji prijedlog je prihvaćen te je okrivljeniku određen istražni zatvor.

Podsjetimo, kako neslužbeno doznajemo, uzrok obračuna i izbadanja je 'konstantna jurnjava u prometu'. Kako nam kažu mještani, napadač je cijelo vrijeme upozoravao mladića na prekoračivanje brzine i opasnost za djecu. O tome je čak pisao i na društvenim mrežama, ali je situacija eskalirala.