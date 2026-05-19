DOZNAJEMO Aleksić priznao krivnju. Nije se kajao!

Kristijanu Aleksiću koji je Drniš i Hrvatsku zavio u crno, određen je istražni zatvor. 24sata neslužbeno doznaju da je na ispitivanju koje je trajalo dva i pol sata priznao krivnju i nije pokazao kajanje.

Spominjalo se da nije imao pravu namjeru ubiti Luku nego nekog potpuno drugog, piše Net.hr

Podsjećamo, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo te zato što je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.