DOZNAJEMO HDZ gura Beroša za kirurga: Saborski mandat nije aktivirao, plaća bi bila ista

Vili Beroš do kraja mandata ove vlade ima pravo aktivirati svoj saborski mandat, ali to nije učinio, rekao je za 24sata glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Nakon uhićenja i smjene u studenom 2024. Beroš je aktivirao svoj saborski mandat i odmah ga stavio u mirovanje - po drugi put. Prvi put odmah nakon parlamentarnih izbora 2024. zbog nespojivosti s dužnošću ministra na koju je tad imenovan.

Nakon što je drugi put zamrznuo mandat, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics rekao je da to nije nikakav presedan i da su to omogućavali i za nekoliko drugih zastupnika.

Međutim, krajem svibnja Berošu je istekao šestomjesečni zakonski rok mirovanja mandata, koji je zatražio nakon pokretanja kaznenog postupka i smjene u Vladi. Tad se špekuliralo hoće li zbog financijskih razloga opet aktivirati mandat, ali to nije učinio nego se nedavno prijavio na natječaj za neurokirurga u Vinogradskoj, što su ekskluzivno otkrila 24sata. Dobro upućeni izvori kažu nam kako se ne bi prijavio da nije dobio zeleno svjetlo iz stranke.

Berošu se početkom lipnja prepolovila mjesečna naknada koju prima kao bivši dužnosnik, tako je u prvih šest mjeseci nakon smjene primao punu ministarsku plaću od 4600 eura, no sljedećih šest mjeseci prema zakonu mu isplaćuju pola, odnosno 2300 eura.

Plaća do 5000 eura

Da se vrati u Sabor, kao redovni zastupnik primao bi od 4000 do 5000 eura mjesečno, a kako doznajemo - toliko bi primao i kao neurokirurg, gdje bi za taj novac morao raditi vikende i dežurstva, a u Saboru bi radio mnogo manje. Zato je znakovito da se ipak odlučio za bolnicu.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić na upit bi li se ona u Beroševoj situaciji prijavila na natječaj medijima je rekla da svatko odlučuje za sebe.

- Koliko je meni poznato, Beroš je još radno aktivan, nije stariji od 65 godina da je za umirovljenje. Sigurna sam da je on sagledao sve činjenice i ima svoju struku i njegova je odluka - rekla je.

Što se tiče Beroševe financijske situacije, prema imovinskoj kartici koju je predao nakon razrješenja, supruga i on posjeduju niz nekretnina i 23.000 eura štednje, ali i četiri kredita s ukupnim dugom od 104.400 eura, čije mjesečne rate iznose 1355 eura.

Prema dobro upućenim izvorima, u stranci ne žele da se vrati u Sabor. Sjetimo se i kako je Plenković krajem studenog 2024. izjavio da "Beroš ima ozbiljnijih pitanja kojima se treba baviti od povratka u Sabor", aludirajući na istragu koja je tad bila u tijeku. HDZ ga nikad nije izbacio iz stranke, već mu je samo "zamrznuo" člansvo.

Iako ga je nakon izlaska iz zatvora čekalo nekadašnje radno mjesto u KBC-u Sestre milosrdnice, Beroš je odlučio aktivirati pravo na naknadu "6 plus 6" te rekao da je to iskoristio kako bi osigurao egzistenciju svojoj obitelji, ali sad se predomislio pa želi natrag svoj stari posao neurokirurga u Vinogradskoj.

U međuvremenu Uskok je dignuo optužnicu protiv Beroša i sedmorice suokrivljenika za korupciju pri nabavi medicinske opreme u aferi Mikroskop, a njega terete za primanje mita od 75.000 eura.