DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole

Hrvoje Petrač je prošlog tjedna, u petak, postigao nagodbu s Uskokom i priznao sve što mu se stavlja na teret u Aferi Mikroskop. Iako se već dva mjeseca nalazi u istražnom zatvoru, ponudio je jamčevinu od milijun eura kako bi izašao iz istražnog zatvora i bio na slobodi dok ga sudac izvršenja ne pozove da se javi u kaznionicu na izdržavanje kazne od 3 godine i 9 mjeseci. Kako smo već pisali, od toga mora odležati barem godinu i 8 mjeseci, a sporednu novčanu kaznu od 300 tisuća eura je uplatio dan prije postizanja nagodbe pred sudom u petak. Kako doznajemo, iz zatvora bi mogao izaći već u utorak, ako sudska procedura bude izvršena.

Njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković je rekao da je jamčevina od milijun eura ponuđena u nekretnini, a 24sata doznaje da se radi o Vinariji Petrač koja proizvodi vino Karizma.

Zabilježba Županijskog suda u Zagrebu je postala vidljiva u katastru u ponedjeljak u jutarnjim satima, a sud je poslao zahtjev za zabilježbu već u petak, nakon ročišta na kojem je Petrač potvrdio da sve priznaje. U katastru je vidljivo da je vlasnik te nekretnine mlađi sin, Nikola Petrač. Upisana je i tvrtka Petrač d.o.o. Riječ je o zgradi u kojoj je dio vinarije veličine 212 metara kvadratnih i dvorištu veličine 599 metara kvadratnih. Gotovo sve nekretnine u toj ulici su u vlasništvu članova obitelji Petrač, pretežito Nikole. No Hrvoje nije upisan ni na jednu nekretninu.

Mali prihodi, visoka jamčevina

Zanimljivo je da je u optužnici navedena puno lošija financijska slika trojice Petrača. Tako 'mastermind' Hrvoje Petrač, kako ga u jednoj poruci laskavo naziva Saša Pozder, nema imovine, a jedini zabilježeni mjesečni prihod mu je mirovina od 600 eura. Novica Petrač ima plaću od 750 eura mjesečno, a zaposlen je u tvrtki Gala plus nekretnine, koja se također nagodila u ovoj aferi jer je Novica Petrač organizirao da ta tvrtka Pozderovoj izda lažne fakture kako bi izvukli novac za mito. Vlasnik je poljoprivrednih površina u Krapinskim toplicama.

Nikola Petrač je s bratom zaposlen u istoj tvrtki, a prema optužnici, Gala plus nekretnine su njegova tvrtka. Prima plaću od 800 eura. Vlasnik je stana od 40 kvadrata u centru Zagreba u kojem mu živi brat Novica, i stana od 55 kvadrata na vinogradskoj cesti, gdje živi i Rotim. Suvlasnik je u dva poslovna prostora na adresi Trg žrtava fašizma 2 u Zagrebu površine 450 i 390 kvadrata, kuće na otoku Krku, od 200 kvadrata. Vlasnik je kuće u Krapinskim toplicama od 150 kvadrata u kojoj živi njegov otac Hrvoje i u kojoj je vinarija, kao i ove nekretnine koja je sad dana državi kao garancija da Hrvoje Petrač neće pobjeći prije odsluženja kazne.

Četiri priznala, četiri na optuženičkoj klupi

Podsjetimo, patrijarha Petrača, sinove Novicu i Nikolu, poduzetnika Sašu Pozdera, bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, bivšeg šefa HZZO-a u Krapini Tomu Pavića, bivšeg ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića i neurokirurga Krešimira Rotima optužili su da su u sastavu zločinačke organizacije organizirali da tri hrvatske bolnice kupe Pozderove robotske mikroskope za operacije po prenapuhanim cijenama. Za to je Beroš od Petrača preko posrednika Pavića navodno dobio 75 tisuća eura mita, Roić 25 tisuća, a Rotim je dobio besplatno takav skupi uređaj za svoju privatnu Specijalnu bolnicu Neurospine.

Saša Pozder, poduzetnik čija je tvrtka MIS prodavala skupe mikroskopske robote, dobio je dvije godine i 9 mjeseci bezuvjetno, tako da će se i on uskoro vratiti u Remetinec gdje je već proveo osam mjeseci. Za njega je novčana kazna 200 tisuća eura, isto koliko je uplatio kao jamčevinu da izađe iz istražnog zatvora u srpnju. Nikola Petrač je dobio godinu i osam mjeseci, od čega će morati odslužiti šest mjeseci dok je ostatak uvjetno uz rok kušnje od tri godine. Također, mora platiti kaznu od 90 tisuća eura. Novica Petrač osuđen je na dvije godine i dva mjeseca, od čega je 10 bezuvjetno s rokom kušnje od tri godine. Od toga će mu se oduzeti tri mjeseca koja je već proveo u istražnom zatvoru. Mora platiti i 80 tisuća eura kazne koja je, kao i za sve koji su se nagodili, uplaćena u petak. Uplatili su i štetu za državu od 740 tisuća eura.

Tužiteljstvo je zadovoljno, jer kad se sve zbroji, država je u ovom slučaju i zaradila. - Sud ih je osudio i na sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 670 tisuća eura, i okrivljenici s kojima smo sklopili sporazum uplatili i kompletnu štetu od 740 tisuća eura. Drugim riječima, onaj loš posao koji je rađen za državu Uskok je svojim radom potpuno sanirao, odnosno gubitak za državu od 740 tisuća eura, pretvoren je u 'zaradu' od milijun i 410 tisuća eura. Što se tiče kazni, za njih četvoricu to je ukupno oko 10 godina - rekao je Krešimir Ostrogonac, zamjenik v.d. ravnatelja Uskoka. Četvorka koja se nije nagodila: Vili Beroš, Goran Roić, Tomo Pavić i Krešimir Rotim, ponovno će na sud u studentom jer je postupak za njih razdvojen. No i tu se očekuju promjene. - Mi očekujemo još barem jednu nagodbu, možda i dvije, vidjet ćemo - rekao je Ostrogonac u petak.

Smanjen broj optuženih i kraće trajanje postupka znači i da će sudski troškovi biti manji, pa je sve ovo za Uskok pobjeda. Tu je i činjenica da Vili Beroš nije prihvatio nagodbu od šest i pol godina zatvora koju su mu nudili, pa mu sud može odrediti i veću kaznu jer se i njega i Pavića, Roića i Rotima tereti da su djelovali u sastavu zločinačkog udruženja za što su kazne od šest mjeseci pa sve do 15 godina, puno teže nego za primanje mita ili zloporabu položaja i ovlasti izvan zločinačkog udruženja.

No nitko ne garantira da će Petrači i Pozder svjedočiti tako da potvrde sve što tužiteljstvo tvrdi i što su priznali. - Hoće li biti spremni svjedočiti ili ne, ja doista ne znam. Oni će eventualno ukoliko to bude potrebno u tom drugom postupku biti pozvani kao svjedoci. Međutim, kao što znate, uloga svjedoka i uloga okrivljenika su bitno različite. Okrivljenik u svojoj obrani, pa i sporazumu, nije dužan govoriti istinu, dok je svjedok na sudu dužan govoriti istinu - rekao je Olujić s kojim se slaže i Nobilo.

Drugim riječima, postoji i opcija da su Petrači i Pozder procijenili da je za njih bolja opcija priznati sve, bilo to istina ili ne, kako bi dobili manje kazne, a da će na suđenju onda smanjiti uloge Beroša, Pavića, Roića i Rotima. No tužitelja Ostrogonca to ne brine.

- To je ono što po zakonu pravo imaju okrivljenici, da se brane na način koji je za njih najpogodniji, a po zakonu svjedoci imaju dužnost govoriti istinu. To je zakonom određeno. Ne, neće nam predstavljati problem ako promijene priču - tvrdi Ostrogonac.

Tužiteljstvo je uvjereno da i bez svjedočenja Petrača i Pozdera imaju dovoljno dokaza. Prema optužnici čije dijelove smo već objavljivali, riječ je o 321 dokazu među kojima je su i razgovori između svih optuženih, razgovori iz WhatsApp grupe 'Petrač&Pozder', natječajna dokumentacija i odluke za dodjelu sredstava koje je Beroš vlastoručno potpisao. Tko će i hoće li se nagoditi netko od preostale četvorke znat će se već 4. studenog kad je sjednica optužnog vijeća za Beroša, Pavića, Roića i Rotima.