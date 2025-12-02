Obavijesti

News

Komentari 7
SRAMOTNI INCIDENT

DOZNAJEMO Jedan od huligana koji je napao antifašiste u Rijeci je Rus! Evo za što ih se tereti...

Piše Hajrudin Merdanović, Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 1 min
DOZNAJEMO Jedan od huligana koji je napao antifašiste u Rijeci je Rus! Evo za što ih se tereti...
Foto: Facebook

Kako neslužbeno doznajemo, policija ih tereti za remećenje javnog reda i mira povicima koji veličaju ustaški pokret te da su stvarali nemir i nesigurnost. Napali su jednog sudionika, bacali petarde i ozlijedili dijete

Primorsko-goranska policija provela je kriminalističko istraživanje nad devetoricom uhićenih koji su u subotu u Rijeci vrijeđali i napali okupljene u povorci 'Ujedinjeni protiv fašizma'.

Kako su nam odgovorili iz policije, radi se o osam punoljetnih osoba i jednom maloljetniku, a u sramotnom incidentu su i napali jednog sudionika povorke te bacali petarde na njih pri čemu je ozlijeđeno jedno dijete.

HRVATSKA ILI JUGOSLAVENSKA? Desnica napala marševe zbog zastave, a petokraku je 1997. na mimohodu imao i Tuđman
Desnica napala marševe zbog zastave, a petokraku je 1997. na mimohodu imao i Tuđman

Sve se odvilo na trgu gdje se održavao marš protiv fašizma. U jednom trenutku stiglo je 50-ak ljudi obučenih u crno s maskama, maramama i fantomkama na glavi. Krenuli su prema povorci, ali ih je u tome zaustavio policijski kordon.

Počeli su pjevati "O Hrvatska, nezavisna država", uzvikivati ustaški poklič te su dizali desnu ruku u znak nacističkog pozdrava. Policija je njihov sramotni ispad snimala.

U jednom trenutku su počeli i vrijeđati okupljene u prosvjedu te su počeli bacati petarde. Jednog sudionika (27) povorke su nekoliko puta i udarili šakama i nogama po tijelu, a koji je pritom zadobio ozljede.

Pokretanje videa...

Prosvjed u Zagrebu 01:44
Prosvjed u Zagrebu | Video: Helena Tkalčević/24sata

Kako neslužbeno doznajemo, policija je vrlo brzo identificirala napadače, a ispostavilo se da je jedan od njih - ruski državljanin. Najvjerojatnije se radi o pripadnicima navijačke skupine Armada.

Radi se o počiniteljima H. V. (33), I. G. (23), K. B. (29), A. B. (37), N. Đ. (24), M. M. (23), S. Z. (32), ruskom državljaninu G. P. (21) te o jednom maloljetniku.

Policija ih, kako neslužbeno doznajemo, tereti za remećenje javnog reda i mira povicima koji veličaju ustaški pokret i totalitarni režim NDH, a koji manifestira rasističku ideologiju i prijezir prema neistomišljenicima. Tereti ih se i da su odijevanjem u tamnu odjeću, maske i fantomke stvarali nemir i nesigurnost te zastrašivali sudionike povorke, ali i ostale.

DIVLJACI NAPALI ANTIFAŠISTE Policija o snimci iz Rijeke: Utvrdili smo da ovo nije oružje
Policija o snimci iz Rijeke: Utvrdili smo da ovo nije oružje

Iz policije su nam odgovorili kako su tijekom jučerašnjeg dana svi okrivljenici dovedeni na općinski sud gdje je, nakon saslušanja, doneseno rješenje kojim su pušteni na slobodu, a presudu će donijeti naknadno.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna
UNAKAZIO IH JE

Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu
FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije
DRUGI RADNI DAN

FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije

Promet kod Vjesnikova nebodera je pod pojačanim nadzorom policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025