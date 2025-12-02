DOZNAJEMO Jedan od huligana koji je napao antifašiste u Rijeci je Rus! Evo za što ih se tereti...

Primorsko-goranska policija provela je kriminalističko istraživanje nad devetoricom uhićenih koji su u subotu u Rijeci vrijeđali i napali okupljene u povorci 'Ujedinjeni protiv fašizma'.

Kako su nam odgovorili iz policije, radi se o osam punoljetnih osoba i jednom maloljetniku, a u sramotnom incidentu su i napali jednog sudionika povorke te bacali petarde na njih pri čemu je ozlijeđeno jedno dijete.

Sve se odvilo na trgu gdje se održavao marš protiv fašizma. U jednom trenutku stiglo je 50-ak ljudi obučenih u crno s maskama, maramama i fantomkama na glavi. Krenuli su prema povorci, ali ih je u tome zaustavio policijski kordon.

Počeli su pjevati "O Hrvatska, nezavisna država", uzvikivati ustaški poklič te su dizali desnu ruku u znak nacističkog pozdrava. Policija je njihov sramotni ispad snimala.

U jednom trenutku su počeli i vrijeđati okupljene u prosvjedu te su počeli bacati petarde. Jednog sudionika (27) povorke su nekoliko puta i udarili šakama i nogama po tijelu, a koji je pritom zadobio ozljede.

Pokretanje videa... 01:44 Prosvjed u Zagrebu | Video: Helena Tkalčević/24sata

Kako neslužbeno doznajemo, policija je vrlo brzo identificirala napadače, a ispostavilo se da je jedan od njih - ruski državljanin. Najvjerojatnije se radi o pripadnicima navijačke skupine Armada.

Radi se o počiniteljima H. V. (33), I. G. (23), K. B. (29), A. B. (37), N. Đ. (24), M. M. (23), S. Z. (32), ruskom državljaninu G. P. (21) te o jednom maloljetniku.

Policija ih, kako neslužbeno doznajemo, tereti za remećenje javnog reda i mira povicima koji veličaju ustaški pokret i totalitarni režim NDH, a koji manifestira rasističku ideologiju i prijezir prema neistomišljenicima. Tereti ih se i da su odijevanjem u tamnu odjeću, maske i fantomke stvarali nemir i nesigurnost te zastrašivali sudionike povorke, ali i ostale.

Iz policije su nam odgovorili kako su tijekom jučerašnjeg dana svi okrivljenici dovedeni na općinski sud gdje je, nakon saslušanja, doneseno rješenje kojim su pušteni na slobodu, a presudu će donijeti naknadno.

