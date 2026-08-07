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Muškarac kojeg su jutros napali u Osijeku je VAR sudac i direktor zračne luke. Spasili ga stanari!

Piše Danijela Mikola,
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Muškarac kojeg su jutros napali u Osijeku je VAR sudac i direktor zračne luke. Spasili ga stanari!
Osijek: Wilsonova ulica, lokacija fizičkog napada na nogometnog sudca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Dvojica napadača navodno su presrela muškarca. Jedan je bio na romobilu, a jedan je trčao za njim. Oba su bila maskirana. Napali su ga palicama

Osječka policija u petak je izvjestila kako je u Wilsonovoj ulici u Osijeku, u 7 sati ujutro, pronađena pretučena muška osoba kako leži na cesti. Policajci su odmah upućeni na mjesto napada, a tamo su utvrdili kako se radi o 43-godišnjem muškarcu iz Osijeka. Pružena mu je hitna medicinska pomoć te je prevezen u KBC Osijek radi daljnjeg liječenja i utvrđivanja težine ozljeda.

Kako doznaju 24sata, čitav napad vidjeli su stanari ulice koji su potom priskočili u pomoć te pozvali Hitnu i policiju.

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Inače, kako 24sata neslužbeno doznaju, pretučeni muškarac je Tihomir Pejin. Bivši nogometni sudac koji je sudio prvu nogometnu ligu, a danas je samo VAR sudac. On je ujedno i direktor Zračne luke Osijek.

On svakoga jutra trči poznatu dionicu koja, između ostalog, vodi i kroz Wilsonovu ulicu. To su očigledno znala i dva napadača koja su ga jutros dočekala u Wilsonovoj.

Stanari ulice kažu kako su Pejina napala dvojica muškaraca te da su bili maskirani; jedan je vozio romobil i imao je motorističku kacigu na glavi, a drugi je trčao za Pejinom i također imao masku preko lica. Kada su ga dostigli, izvadili su teleskopske palice i počeli ga udarati po tijelu. Iznenađen i šokiran, Pejin je pao na tlo i oni su ga nastavili udarati nogama.

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To je trajalo nekoliko sekundi dok se na cesti nije pojavio automobil čiji je vozač stisnuo sirenu i alarmirao susjede, pa su napadači pobjegli. Sve se događalo neposredno pored starog osječkog nogometnog stadiona Gradski vrt. 

Stanari ulice došli su do ozlijeđenog koji je ostao ležati na cesti. Netko je pozvao Hitnu pomoć koja ga je odvezla. Kažu kako je u tom trenutku Pejin bio pri svijesti. Također je došla i policija kojoj su stanari ispričali što su vidjeli kroz prozore.

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Inače, Pejin je magistar ekonomije i član HDZ-a. Postao je direktor Zračne luke Osijek prošle godine. Kao nogometni sudac radio je 25 godina i sudio je prvu ligu, a također je bio u europski sudac. No, prebačen je u drugu ligu nakon što je najavio svoj odlazak iz profesionalnog nogometa. Međutim, ostao je u sudačkoj 'obitelji' kao dio arbitara zaduženih za odluke u VAR sobi.

Da li je iz nekog razloga nogomet razlog zbog kojega je napadnut, ili nešto drugo, ostaje za vidjeti nakon policijske istrage.

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