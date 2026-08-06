NAČELNIK BEZ KONTROLE Prijetio je smrću ocu s bebom, napao ga je sa svoja dva sina!

Koprivničko-križevačka policija u srijedu je popodne uhitila Nenada Bošnjaka (58), načelnika Općine Sveti Ivan Žabno, i prijavila ga za kazneno djelo prijetnje izrečene 31-godišnjaku. Sve se odigralo u utorak popodne u Svetom Ivanu Žabno, kad su Bošnjak i njegova dva sina od 27 i 23 godine verbalno napali muškarca koji je bio s djetetom u dobi od tek nekoliko mjeseci.

Nastojeći otići od njih, muškarac je sjeo u automobil, no trojica Bošnjaka su vikali na njega, udarali mu po vozilu i tako prestravili dijete. Tom je prilikom tata Bošnjak muškarcu izrekao i prijetnje da će ga ubiti, zbog čega su sva trojica prekršajno prijavljena za drsko i nepristojno narušavanje javnog reda i mira, a potom je Nenad Bošnjak prijavljen i za prijetnju te je nakon uhićenja predan pritvorskom nadzorniku. Navodno su Bošnjak i napadnuti muškarac od prije u lošim odnosima, pa su i ranije imali sukobe, ali se ne zna iz kojeg razloga. Također je svoj trojici izrečena zabrana približavanja i komuniciranja s oštećenim, a Nenadu Bošnjaku i njegovu starijem sinu oduzeto je oružje koje su zakonito posjedovali. Netom prije uhićenja Bošnjak je novinarima rekao da nije istina sve to za što ga se tereti. Bošnjak je po struci veterinarski tehničar i na posljednjim je izborima u Svetom Ivanu Žabno odnio pobjedu kao nezavisni kandidat. Član je i Županijskog vijeća. Već je jednom ranije bio načelnik te općine.

Posljednjih je tjedana više puta bio u medijima jer, kao načelnik općine, "vodi borbu" s Nogometnim klubom Tomislav-Radnik zbog korištenja nogometnog terena kojemu je vlasnik općina. Naime, općina je teren dala na korištenje NK Tomislav-Radnik, ali je u ožujku ove godine taj ugovor istekao. Načelnik ga nije želio produljiti iako u tom klubu trenira mnogo djece iz cijele općine. Potom je netko lancima onemogućio ulaz u igralište, a to je revoltiralo načelnika Bošnjaka pa je on lance prerezao. Došlo je do sukoba općinskih vatrogasaca s čelništvom kluba. Tad je član uprave kluba i istučen, a Bošnjak ga je takvog pretučenog izveo s igrališta uz prijetnje i psovke.

Tamošnja općinska organizacija oporbenog HDZ-a zatražila je njegovu ostavku.

Navode kako se ime općine našlo u središtu medijske pozornosti zbog događaja koji "ozbiljno narušavaju ugled općine i bacaju sjenu na rad općinske uprave". Ističu da "načelnik općine mora biti osoba koja svojim radom, ponašanjem i odgovornošću ulijeva povjerenje građanima".

- Smatramo da je načelnik Nenad Bošnjak izgubio moralni i politički autoritet potreban za obnašanje dužnosti načelnika. Ne prejudicirajući ishod bilo kakvih postupaka, činjenica je da je nastala ozbiljna šteta za ugled općine, a povjerenje građana više se ne može zanemarivati - kažu i dodaju: "Zbog toga HDZ Sveti Ivan Žabno poziva načelnika Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku i omogući raspisivanje prijevremenih izbora. Građani su jedini koji imaju pravo odlučiti tko će u ovakvim okolnostima voditi općinu i preuzeti odgovornost za njezinu budućnost".

Kako će se očitovati Općinsko vijeće o ovom slučaju ostaje vidjeti, a iz nekoliko oporbenih izvora možemo čuti i kako bi načelnik, bude li kazneno prijavljen, morao odstupiti s mjesta prvog čovjeka ove općine.

No teško da će on to doista i učiniti jer kao načelnik općine u kojoj ima tek oko 5000 stanovnika Bošnjak prima plaću od 3077 eura, a ima, kako piše u njegovoj imovinskoj kartici, i oko 900 eura dodatnih prihoda.