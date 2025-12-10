Obavijesti

PRITVOR

DOZNAJEMO što je s Hrvatom kojeg su uhitili u Tunisu

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Wikimedia Commons

Veleposlanstvo RH u Rabatu, koje je nadležno za pružanje konzularne pomoći u ovom slučaju, u međuvremenu je ostvarilo konzularni posjet uhićenom te je u stalnom kontaktu s obitelji i odvjetnikom

Krajem rujna, početkom listopada ove godine, hrvatski državljanin je završio u pritvoru u Tunisu. Prvo je bio u pritvoru u policijskoj stanici Le Bardo, a onda je premješten u zatvor Mornaguia gdje se i dalje nalazi u pritvoru.

 - Vezano za uhićenog hrvatskog državljanina možemo potvrditi da je istraga i dalje u tijeku te se uhićeni i nadalje nalazi u pritvoru u Tunisu. Veleposlanstvo RH u Rabatu, koje je nadležno za pružanje konzularne pomoći u ovom slučaju, u međuvremenu je ostvarilo konzularni posjet uhićenom te je u stalnom kontaktu s obitelji i odvjetnikom. Konzularna pomoć od strane MVEP-a će se i nadalje pružati u skladu s Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima - potvrdili su za 24sata iz MVEP-a. 

Što se dogodilo?

Tuniski mediji su prvi objavili priču kako je hrvatski državljanin uhićen jer je navodno dronom napao flotilu za Gazu u sklopu koje je plovila i hrvatska aktivistica i kapetanica broda, Morana Miljanović. Ipak, iz MVEP-a i našeg veleposlanstva u Maroku (pokrivaju i Tunis) naglašavaju da je istraga u tijeku te dok je god tako ne mogu i ne žele spekulirati o razlozima privođenja.

