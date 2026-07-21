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Napustio stranku

DOZNAJEMO Sve se više priča o Kolarićevom prelasku u HDZ! Evo što on kaže o svemu...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
DOZNAJEMO Sve se više priča o Kolarićevom prelasku u HDZ! Evo što on kaže o svemu...
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storyeditor/2026-07-21/PXL_080325_129471376.jpg | Foto: Igor SobanPIXSELL
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U razgovoru za 24sata sad bivši SDP-ovac otkrio je na što će biti fokusiran

Neću se učlaniti u HDZ. Neću biti dio većine, rekao je za 24sata Branko Kolarić, koji je napustio SDP. Podsjetimo, Kolarić je na društvenim mrežama objavio kako napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva u stranci.

- Donio sam tešku odluku koju želim podijeliti s vama. Napuštam našu stranku koju smo zajedno gradili gotovo dvadeset godina. Hvala vam na podršci, na svim lijepim i ponekim teškim trenucima te na svim uspjesima koje smo zajednički postigli. Ostajem uvijek tu za vas - napisao je Kolarić.

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Jutro nakon objave pitali smo ga koji su mu planovi, s obzirom na to da se počelo spominjati njegovo pridruživanje HDZ-u.

- Dosad nisam dobio mnogo prilike govoriti u Saboru, pa sad želim adresirati teme koje su mi važne, a važne su i građanima. Naprimjer, tu je tema bolnice južno od Save koja je pitanje života ili smrti stanovnika južnih dijelova grada i gradova južno od Zagreba te je nužno da se što prije sagradi - rekao nam je Kolarić. Također, neslužbeno doznajemo i kako je spreman ući u saborski klub s nekim tko mu po političkim stavovima odgovara. S druge strane, iz HDZ-a su, komentirajući Kolarića, rekli kako je riječ o osobi koju poznaju, s obzirom da je bio u savjetu Vlade za vrijeme pandemije.

- Pratimo ovu situaciju kroz medije. Svatko tko javno želi podržati većinu, naravno da može - rekao nam je sugovornik Vlade. Izlazak iz stranke komentirao je i politički tajnik SDP-a Saša Đujić.

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- Nažalost, nisam iznenađen ovakvom odlukom zato što se o njoj u kuloarima priča već nekoliko mjeseci. Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz Vlade. Ono što zanima sve nas - a i građani bi to trebali znati - jest je li to točno: a to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić. Vrlo brzo ćemo vidjeti je li motiv njegova izlaska iz SDP-a to da postane još jedna Plenkovićeva ruka i izbacivanje DP-a iz Vlade ili Rezolucija protiv krađe organa za transplantaciju u Kini, za koju smo, usput, danas prvi put čuli - rekao je Đujić.

Inače, prema zadnjim podacima iz imovinske kartice, Kolarić, donedavno i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", mjesečno zarađuje nešto više od 3600 eura. Na Sveučilištu u Rijeci dobije još 1514 eura. Kolarić je u imovinsku karticu upisao i druge prihode, tako je od drugih djelatnosti dobio 830 eura, od edukacijskih djelatnosti 807 eura, od primitaka na koje se ne plaća porez mjesečno zarađuje 199 eura, a od imovine dobije još 700 eura. Kolarić od nekretnina ima stan u Novom Zagrebu od 130.000 eura i stan u Šestinama od 240.000 eura. 

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