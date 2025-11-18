Obavijesti

News

DOK IMA DIMA...

Šef Štampara: 'Zrak je i dalje dobar, nema štetnih tvari nakon požara. Ipak zatvorite prozore'

Šef Štampara: 'Zrak je i dalje dobar, nema štetnih tvari nakon požara. Ipak zatvorite prozore'
Zagreb: Branko Kolarić, predsjednik zagrebačke organizacije SDP-a | Foto: ilustracija - Sandra Simunovic/PIXSELL

Ravnatelj NZJZ-a Branko Kolarić poručio je da su svi senzori u gradu pokazali uredne vrijednosti nakon noćašnjeg požara Vjesnikova nebodera te da su PM čestice i ostali štetni plinovi u granicama normale

Ravnatelj NZJZ "Dr. Andrija Štampar" Branko Kolarić rekao je u utorak da nije došlo do povišenja koncentracije štetnih tvari nakon noćašnjeg požara Vjesnikova nebodera u Zagrebu, kvaliteta zraka je dobra, a na 40 senzora u Gradu se mjere osnovni parametri kvalitete zraka.

Dr. Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) u izjavi za medije vezano uz noćašnji požar Vjesnikovog nebodera na uglu Slavonske avenije i Savske ceste, naglasio je da se na 40 senzora u Gradu  osnovni parametri kvalitete zraka mjere kontinuirano. Podsjetio je  kako se proteklih dva tjedna dosta govorilo o koncentracijama PM čestica u zraku (particulate matter)  koje su bile visoke zbog meteoroloških uvjeta.

"Noćas je padala i kiša, ima i vjetra tako da se ono što se u požaru oslobodilo brzo razvodnilo, i u drugim dijelovima grada nema nikakvog izmjerenog zagađenja", dodao je Kolarić.

Čestice PM2 i PM 10 , ugljični dioksid, ugljični monoksid, dušikov dioksid, sumporov dioksid i ozon nisu bili povišeni ni na jednom  mjestu, rekao je.

Na samom požarištu i na još tri lokacije - Nacionalna sveučilišna knjižnica, Svetice i kod Green Golda u Radničkoj s pokretnim aparatom koji mjeri više od 1000 spojeva koji mogu biti akutno toksični za građane, nisu bili povišeni, izvijestio je ravnatelj NZJZ-a,

No, napomenuo je da je NZJZ izdao preporuke za ljude koji žive uz samu (Vjesnikovu) zgradu, tamo gdje ima dima, da ne otvaraju prozore te da se ventilacijski sustavi postave na recirkulaciju unutarnjeg zraka, kako bi se zaštitili od požarnog dima koji može nadražiti dišne puteve i izazvati smetnje kod kroničnih bolesnika, male djece  i trudnica.

"Nitko zdravog razuma neće to udisati, ako ne mora, a ako baš morate prolaziti, stavite FP2 ili FP3 maske radi čestica koje sigurno nastaju izgaranjem - čađa i pepeo da ih ne udišete", preporučio je dr. Kolarić. 

Odgovarajući na novinarski upit vezano uz azbest, Kolarić je rekao da koliko se sjeća, već je ranije uklonjen (iz nebodera), a sve da ga je i bilo, dodao je, azbest kada gori nema trovanja. Pojasnio je da azbestozu izaziva dugotrajno udisanje azbestnih čestica koje se talože u plućima.

U požaru, ako azbest gori, kao i sve druge čestice, može iritirati dišne puteve, ali više specifično se s azbestom ne događa, rekao je ravnatelj NZJZ "Andrija Štampar" Branko Kolarić.

Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste  planuo je sinoć oko 23 sata.  Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada nije poznat i utvrdit će se očevidom.

Šef Štampara: 'Nije došlo do porasta koncentracije štetnih tvari nakon požara Vjesnika'
UŽAS U ZAGREBU

Šef Štampara: 'Nije došlo do porasta koncentracije štetnih tvari nakon požara Vjesnika'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
