Doznajemo: Thompson je sve svoje ilegalne objekte srušio. 'Platio je kazne koje su stigle'

Svi ilegalno sagrađeni objekti pjevača Marka Perkovića Thompsona uklonjeni su, doznaju neslužbeno 24sata. Također, prema neslužbenim informacijama sve kazne koje je pjevač dobio, plaćene su. Točnije, jedna od njih bila je zaboravljena, ali kako nam govori sugovornik blizak pjevaču i ona je plaćena.

Podsjetimo, cijeli ovaj slučaj počeo je krajem studenoga 2025., kad su u TV emisiji “Provjereno” objavili prilog o objektima na zemljištu u pjevačevim rodnim Čavoglavama za koje je navedeno da su sagrađeni bez potrebnih dozvola. Nakon medijskih objava reagirao je Državni inspektorat, koji je pokrenuo inspekcijski nadzor kako bi utvrdio postoje li povrede propisa iz područja građenja.

Nadzor je otkrio nepravilnosti te je pokrenuo upravni postupak. Naredili su investitoru, odnosno pjevaču Thompsonu, da u roku od 90 dana od primitka rješenja uklone bespravno sagrađene građevine na navedenim česticama. U protivnome mora platiti kaznu. Riječ je, kako je naknadno objavljeno, o nadstrešnici i montažnom skladištu. Nakon što je sve izašlo u javnost, Thompson se ironično referirao na slučaj pa je na društvenim mrežama objavio kako je “pogriješio”.

- To su nadstrešnice i montažno skladište koje mi je bilo potrebno radi stvari, alata te da se radnici mogu skloniti od kiše i sunca. Svakako sam ga nakon završetka obiteljske kuće namjeravao razmontirati i skloniti jer to montažno skladište nije ni bilo u planu da tu ostane. Istina je da sam pogriješio i ispričavam se svima koje sam doveo u tako neugodnu situaciju. Nisam znao da će to ugroziti moje selo, općinu, županiju, priznajem pogriješio sam, zakon i pravila se moraju poštivati.

Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima je sam time nanio štetu i duševne bolesti. Spreman sam snositi sve posljedice, pa i one da me zbog toga stavi na stup srama i da zbog toga trebam otići i na robiju, spreman sam i na to. Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama i mravima što sam im oduzeo njihov komoditet i obećavam da ću im zasaditi duplo više grmlja, trave i šikare koja im je oduzeta. Ispričavam se kiši, vjetru, ai rosi, kojima sam oduzeo tih dvjestotinjak kvadrata da se spuste na to velebno prostranstvo. Ispričavam se Suncu, kojem sam oduzeo pravo da baca sjaj i zrake na to mjesto, ai Mjesecu jer sam mu zaklonio njegov zagarantirani prostor - napisao je pjevač.