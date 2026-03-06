Plenković: Vlada je spremna intervenirati zbog cijena goriva

Premijer Andrej Plenković u petak je u Zadru najavio da će Vlada reagirati na cijene goriva ako će njihov rast zahtijevati intervenciju, kao i da će zbog novih okolnosti, odnosno rata na Bliskom istoku, biti razmotreno i da se subvencije cijene struje ne ukidaju s 1. travnja. "Vjerojatno danas ili sutra najkasnije imat ćemo projekciju ove krize na potencijalni rast cijena, prije svega na rast cijena supera i dizela. Mehanizme imamo, uredbe postoje. Stali smo s tim uredbama jer je situacija bila stabilizirana. Ukoliko procjenimo da je rast cijena goriva tako velik da zahtjeva intervenciju, mi ćemo intervenirati. To neće biti danas niti sutra, bit će u ponedjeljak", najavio je Plenković.

Odgovarajući na upit novinara nakon sastanka sa županom Zadarske županije Josipom Bilaverom i zadarskim gradonačelnikom Šimom Erlićem o tome hoće li Vlada prestati od 1. travnja subvencionirati cijene struje, Plenković je kazao da subvencije neće prestati te da će se sve razmotriti zbog novih okolnosti.

"Sve ćemo razmotiti. Ovo su nove okolnosti. Mi smo imali dugi niz godina reguliranu cijenu i naftnih derivata, ali i subvencioniranu cijenu struje i plina. Hrvati su prošli kroz energetsku krizu gdje su mnogi drugi imali puno veće i teže posljedice. To ljudi ovdje nisu osjetili niti na svojim kućnim računima, niti mikro, niti mali, niti srednji poduzetnici, niti najveći, a da ne govorimo o cijelom kolopletu institucija - škole, bolnice, domovi za starije, u krajnjoj liniji općine, gradovi, županije", kazao.

Dodao je međurim da sad još imaju "neko vrijeme" na raspolaganju. "Dakle, te mjere (subvencije) trebale su biti otpuštene s 1. travnja, ali mi vrlo jednostavno donesemo odluku koja će ili odgoditi otpuštanje ili donijeti neke nove mjere. Za sada nismo u poziciji da reagiramo na bilo kakav nagli način, ali intervenirat ćemo", poručio je Plenković.