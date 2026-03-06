Obavijesti

News

Komentari 5
SUBVENCIJE ZA STRUJU

Plenković: Vlada je spremna intervenirati zbog cijena goriva

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plenković: Vlada je spremna intervenirati zbog cijena goriva
Zadar: Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio Zadar | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Premijer najavio da će Vlada reagirati ako cijene benzina i dizela naglo porastu, a zbog rata na Bliskom istoku razmatra se i odgoda ukidanja subvencija za struju planiranih od 1. travnja.

Admiral

Premijer Andrej Plenković u petak je u Zadru najavio da će Vlada reagirati na cijene goriva ako će njihov rast zahtijevati intervenciju, kao i da će zbog novih okolnosti, odnosno rata na Bliskom istoku, biti razmotreno i da se subvencije cijene struje ne ukidaju s 1. travnja. "Vjerojatno danas ili sutra najkasnije imat ćemo projekciju ove krize na potencijalni rast cijena, prije svega na rast cijena supera i dizela. Mehanizme imamo, uredbe postoje. Stali smo s tim uredbama jer je situacija bila stabilizirana. Ukoliko procjenimo da je rast cijena goriva tako velik da zahtjeva intervenciju, mi ćemo intervenirati. To neće biti danas niti sutra, bit će u ponedjeljak", najavio je Plenković. 

FUĆKA MU SE KAD IMA LOVICU Trump o rastu cijena goriva: Ako porastu, neka porastu
Trump o rastu cijena goriva: Ako porastu, neka porastu

Odgovarajući na upit novinara nakon sastanka sa županom Zadarske županije Josipom Bilaverom i zadarskim gradonačelnikom Šimom Erlićem o tome hoće li Vlada prestati od 1. travnja subvencionirati cijene struje, Plenković je kazao da subvencije neće prestati te da će se sve razmotriti zbog novih okolnosti.

"Sve ćemo razmotiti. Ovo su nove okolnosti. Mi smo imali dugi niz godina reguliranu cijenu i naftnih derivata, ali i subvencioniranu cijenu struje i plina. Hrvati su prošli kroz energetsku krizu gdje su mnogi drugi imali puno veće i teže posljedice. To ljudi ovdje nisu osjetili niti na svojim kućnim računima, niti mikro, niti mali, niti srednji poduzetnici, niti najveći, a da ne govorimo o cijelom kolopletu institucija - škole, bolnice, domovi za starije, u krajnjoj liniji općine, gradovi, županije", kazao.

POSLJEDICE Stručnjaci o rastu cijena goriva zbog rata: 'Dizel bi mogao poskupiti i do 21 cent po litri'
Stručnjaci o rastu cijena goriva zbog rata: 'Dizel bi mogao poskupiti i do 21 cent po litri'

Dodao je međurim da sad još imaju "neko vrijeme" na raspolaganju. "Dakle, te mjere (subvencije) trebale su biti otpuštene s 1. travnja, ali mi vrlo jednostavno donesemo odluku koja će ili odgoditi otpuštanje ili donijeti neke nove mjere. Za sada nismo u poziciji da reagiramo na bilo kakav nagli način, ali intervenirat ćemo", poručio je Plenković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Izrael žestoko udara na Bejrut, Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael žestoko udara na Bejrut, Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju
EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'
SWINGANJE UZ TAMBURICE

EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'

Slavonija bruji, organizatori kažu: Nije to Sodoma i Gomora nego druženje i upoznavanje
Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
NOVI ČLAN VLADAJUĆE VEĆINE

Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti, rekao je Zurovec

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026