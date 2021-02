Preko vikenda smo napravili jedan protokol koji samo rekapitulira sve što smo trebali učiniti. E sad, ta doza viška, zapravo se radi o neplaniranoj dozi koja je iskorištena kada osoba kojoj je bila namijenjena nije došla na cijepljenje pa kako to iskoristiti. Mi planiramo cijepljenje u odnosu na količinu raspoloženog cjepiva. Prema broju doza se radi raspored osoba prema prioritetnoj kategoriji - rekla je za RTL Danas Goranka Petrović, epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo. Komentirala je i druga, brojna otvorena pitanja vezana uz koronavirus i cijepljenje. Na pitanje može li se sada dogoditi da se netko cijepi preko reda, kazala je da ne može.



- Ne, u slučaju da se ponovi ova situacija, da postoji jedna rezervna lista i da se pozovu osobe koje su u istoj prioritetnoj kategoriji. Već sutra će se cijepiti po ovom protokolu – kazala je Petrović upitana je li se protokol trebao donijeti ranije.

- Mislimo da se tako i postupa, da se cijepljenje planira pažljivo. Mi imamo liste. Ima puno pacijenata i građana koji su se prijavili za cijepljenje i mislim da se u velikoj većini provodi cijepljenje koje bi trebalo. Mislim da je ovo čemu svjedočimo posljednjih dana izuzetak – kazala je dodavši kako bi bilo dobro da se naprave povremene inspekcije da se iznimke smanje na minimum.



- U protokolu piše da se u registru mora jasno navesti što se i kako događa kada se istupi od protokola - dodala je. Na pitanje treba li javno objaviti registar osoba koje su se cijepile, Petrović je rekla kako to treba provjeriti s pravnikom, s obrizom na GDPR.

Komentirala je i broj doza koje se mogu izvući iz bočice. Pfizer ima šest doza, može li se izvući sedam ili osam doza iz nekoliko bočica tog cjepiva?

- To je zabranjeno. Vi ne možete navlačiti u špricu iz tri ili četiri bočice da bi navukli tu jednu dozu – kazala je Petrović. Na pitanje o cjepivu AstraZeneca koje se testira na djeci, smatra li da se i djeca trebaju cijepiti rekla je kako djeca ne pripadaju rizičnoj skupini.

- Znate da imamo i neke smrtne ishode mlađih osoba. To je dobro da se djeca cijepe, ne samo zbog kroničnih bolesti, nego jer djeca starija od 10 godina mogu biti značajni prenosioci virusa – zaključila je Petrović.