Dr. Placebo: Kujundžić, kako je krenuo, još će ukidati i bolnice

U posljednje vrijeme oboljeli od dijabetesa u Hrvatskoj suočeni su s brojnim novim pravilima koja zapravo znače udar na njihove džepove i ukidanje dosadašnjih prava.

Donedavno je na A listi lijekova bio i lijek Victoza. Kako nam je pojasnio Davor Skeledžija, urednik portala nainzulinu.com, lijek je namijenjen oboljelima od dijabetesa tipa 2, a tu kategoriju uglavnom čine umirovljenici. Victoza pomaže dijabetičarima s viškom kilograma da smršave, a istodobno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, koje su vrlo česta i opasna komplikacija dijabetesa. No lijek je u 2018. samo “preletio” s besplatne A liste na B listu lijekova. Sad se za njega mora nadoplaćivati oko 130 kuna na mjesec.

Nažalost, još je otvorena mogućnost da HZZO oboljelima od dijabetesa tipa 2, gdje opet uglavnom govorimo o umirovljenicima, godišnji broj besplatnih trakica za mjerenje šećera u krvi sreže na pola. Do sada su oboljeli imali pravo na stotinu trakica, a razmatra se mogućnost da godišnje dobiju samo 50 komada. Dakle, ljudima se oduzima ono nužno - način kontrole šećera.

Restriktivnih udara, nažalost, nisu pošteđena ni djeca oboljela od dijabetesa. Naime, smanjene su i putne naknade za obitelji koje žive u sredinama u kojima nema specijalista dijabetologa. Kako nam je rekla Doris Sandalić iz zadarske udruge Cukrići, HZZO priznaje kao trošak samo najjeftiniju kartu od Zadra do Zagreba, što je oko 80 kuna. No to su karte iz popodnevnog ili večernjeg voznog reda koje ne koriste ako dijete na kontrolu mora doći prije podne.

- Za roditelje oboljele djece koja imaju niz drugih troškova ovih 40 kuna po karti je golem izdatak - pojašnjava tešku poziciju za pacijente Doris Sandalić.

Nehumani rezovi zahvatili su i trudnice dijabetičarke. Od prije nekoliko mjeseci broj ultrazvučnih pregleda za njih je ograničen na ukupno tri kroz cijelu trudnoću, a to je premalo.

