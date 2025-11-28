Obavijesti

SADA JE UHIĆEN

Kako je govorio Mikulić: 'Tko sumnja u zakonitost mog rada neka se obrati institucijama...'

Piše Luka Safundžić,
Kako je govorio Mikulić: 'Tko sumnja u zakonitost mog rada neka se obrati institucijama...'
Ja časno, korektno i pošteno radim svoj posao i na čelu sam institucije koja se zove Državni inspektorat, rekao je Mikulić jednom prilikom u Hrvatskom saboru...

U najnovijoj akciji USKOK-a uhićen je Andrija Mikulić, bivši glavni državni inspektor i nekadašnji visoki HDZ-ov dužnosnik. Vijest o uhićenju ponovno je u fokus stavila njegove ranije javne izjave o radu u Državnom inspektoratu, odnosu s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Mikulić je u lipnju 2020. godine govorio o tome kako ga je premijer osobno upoznao s očekivanjem da dužnost glavnog državnog inspektora bude njegov primarni zadatak. Tada je naglašavao da mu je povjerenje dano '14 mjeseci ranije' te da je sa suradnicima iz temelja gradio instituciju.

- Prije 14 mjeseci premijer Andrej Plenković ukazao mi je povjerenje za obnašanje dužnosti glavnog državnog inspektora. Sve to vrijeme sa svojim suradnicima od temelja gradim instituciju vodeći se profesionalnim načelima: transparentnošću, efikasnošću i neovisnim postupanjem. Znatno prije nego je definiran datum izbora, upoznao sam predsjednika stranke Plenkovića sa svojom željom da posao glavnog državnog inspektora bude moj primarni zadatak - rekao je tada Mikulić.

Slične poruke o profesionalnosti i zakonitosti Mikulić je isticao i u Hrvatskom saboru. U jednom od svojih obraćanja istaknuo je kako svoj posao obavlja 'časno, korektno i pošteno', pozivajući sve koji imaju sumnje u zakonitost njegova djelovanja da se obrate institucijama.

- Ja časno, korektno i pošteno radim svoj posao i na čelu sam institucije koja se zove Državni inspektorat, imenovan kao na sjednici Vlade Republike Hrvatske. Pozivam vas da sve činjenice o meni, a nisu u skladu sa zakonom, prijavite nadležnim tijelima - poručio je saborskim zastupnicima.

