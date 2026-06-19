Drama kod Grubišnog Polja: Policajci stigli na intervenciju, muškarac im prijetio sjekirom

Muškarac (32) završio je u istražnom zatvoru nakon događaja koji se prošlog tjedna odvio na području Grubišnog Polja. Tereti ga se da je najprije ozbiljno prijetio bliskoj osobi, a potom se sukobio i s policijskim službenicima koji su došli provjeriti dojavu. Iz Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru izvijestili su da je osumnjičenik ispitan te da je nakon toga protiv njega pokrenut postupak zbog sumnje na prijetnju i napad na službenu osobu. Prema dosad utvrđenim okolnostima, incident se dogodio u utorak, 16. lipnja. Nakon što je jedna osoba policiji prijavila prijetnje smrću, na adresu su upućena dvojica policajaca u dobi od 26 i 47 godina.

Po njihovu dolasku osumnjičeni je u ruci držao sjekiru te im je, kako navodi tužiteljstvo, poručio "da će im pokazati" prije nego što je krenuo prema njima. Policijski službenici odmah su mu naredili da odbaci sjekiru, no na prvo upozorenje nije reagirao.

Situacija se smirila tek nakon ponovljene zapovijedi jednog od policajaca. Tada je 32-godišnjak odbacio sjekiru i odustao od daljnjeg nasrtaja.

Državno odvjetništvo potom je predložilo određivanje istražnog zatvora, smatrajući da postoji opasnost od ponavljanja kaznenih djela. Sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru prihvatio je taj prijedlog te osumnjičeniku odredio istražni zatvor.