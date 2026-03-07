Odmah po dojavi prema mjestu dojave su upućeni službenici Ispostave lučke kapetanije Sali, koji su na poziciji nesreće, uvala Pečeno na otoku Ižu, zatekli brodicu nasukanu cijelom dužinom, govore iz Ministarstva
DRAMA KOD IŽA Nasukala se brodica, ozlijeđen Slovenac
U uvali Pečeno na otoku Ižu u petak poslijepodne došlo je do pomorske nesreće u kojoj je ozlijeđen voditelj brodice, državljanin Slovenije, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Dojava o nesreći zaprimljena je u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci 6. ožujka u 17.30 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar.
Ozlijeđeni voditelj brodice u međuvremenu je privatnom brodicom, u vlasništvu hrvatskog državljanina, prevezen u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.
Odmah nakon zaprimljene dojave na mjesto nesreće upućeni su službenici Ispostave lučke kapetanije Sali. Dolaskom na lokaciju u uvali Pečeno zatekli su brodicu nasukanu cijelom dužinom trupa na hridi, pri čemu nisu uočena veća oštećenja.
Na mjestu nesreće nije zabilježeno onečišćenje mora ni morskog okoliša, a preliminarnim očevidom utvrđeno je kako nasukana brodica, do njezina uklanjanja, ne predstavlja opasnost za odvijanje pomorskog prometa.
Lučka kapetanija Zadar i Ispostava lučke kapetanije Sali jutros su nastavile očevidne radnje kako bi se utvrdili uzroci ove pomorske nesreće.
