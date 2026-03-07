Obavijesti

ZAVRŠIO U ZADARSKOJ BOLNICI

DRAMA KOD IŽA Nasukala se brodica, ozlijeđen Slovenac

Piše Luka Safundžić,
3
Foto: MMPI

Odmah po dojavi prema mjestu dojave su upućeni službenici Ispostave lučke kapetanije Sali, koji su na poziciji nesreće, uvala Pečeno na otoku Ižu, zatekli brodicu nasukanu cijelom dužinom, govore iz Ministarstva

Admiral

U uvali Pečeno na otoku Ižu u petak poslijepodne došlo je do pomorske nesreće u kojoj je ozlijeđen voditelj brodice, državljanin Slovenije, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Dojava o nesreći zaprimljena je u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci 6. ožujka u 17.30 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar.

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture

Ozlijeđeni voditelj brodice u međuvremenu je privatnom brodicom, u vlasništvu hrvatskog državljanina, prevezen u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.

POGLEDAJTE SNIMKU DRAMA KOD HVARA 'Brodica se vrtjela u krug po uvali, zabijala se u druge. Vozač ispao u more'
DRAMA KOD HVARA 'Brodica se vrtjela u krug po uvali, zabijala se u druge. Vozač ispao u more'

Odmah nakon zaprimljene dojave na mjesto nesreće upućeni su službenici Ispostave lučke kapetanije Sali. Dolaskom na lokaciju u uvali Pečeno zatekli su brodicu nasukanu cijelom dužinom trupa na hridi, pri čemu nisu uočena veća oštećenja.

Na mjestu nesreće nije zabilježeno onečišćenje mora ni morskog okoliša, a preliminarnim očevidom utvrđeno je kako nasukana brodica, do njezina uklanjanja, ne predstavlja opasnost za odvijanje pomorskog prometa.

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture

Lučka kapetanija Zadar i Ispostava lučke kapetanije Sali jutros su nastavile očevidne radnje kako bi se utvrdili uzroci ove pomorske nesreće.

