DRAMA KOD IŽA Nasukala se brodica, ozlijeđen Slovenac

U uvali Pečeno na otoku Ižu u petak poslijepodne došlo je do pomorske nesreće u kojoj je ozlijeđen voditelj brodice, državljanin Slovenije, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Dojava o nesreći zaprimljena je u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci 6. ožujka u 17.30 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar.

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture

Ozlijeđeni voditelj brodice u međuvremenu je privatnom brodicom, u vlasništvu hrvatskog državljanina, prevezen u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.

Odmah nakon zaprimljene dojave na mjesto nesreće upućeni su službenici Ispostave lučke kapetanije Sali. Dolaskom na lokaciju u uvali Pečeno zatekli su brodicu nasukanu cijelom dužinom trupa na hridi, pri čemu nisu uočena veća oštećenja.

Na mjestu nesreće nije zabilježeno onečišćenje mora ni morskog okoliša, a preliminarnim očevidom utvrđeno je kako nasukana brodica, do njezina uklanjanja, ne predstavlja opasnost za odvijanje pomorskog prometa.

Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture

Lučka kapetanija Zadar i Ispostava lučke kapetanije Sali jutros su nastavile očevidne radnje kako bi se utvrdili uzroci ove pomorske nesreće.