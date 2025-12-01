Drama kod Orehovice: Iskočio je iz auta i bježao policiji. Mještani ga branili, nasrnuli na policajce

Vozač (34) kod Orehovice nakon potjere je pokušao pobjeći policiji, a zatim je uz pomoć okupljenih mještana fizički napao policajce. U napadu je sudjelovala i 38-godišnja žena, a dvojica policijskih službenika lakše su ozlijeđena, izvijestili su iz PU međimurske.

Policijski službenici iz Čakovca pokušali su na županijskoj cesti, u subotu, 29. studenog oko 21 sat, zaustaviti osobni automobil čakovečkih registracija koji je krivudao po cesti. Vozač se oglušio na zvučne i svjetlosne signale te je ubrzao prema Orehovici. Zaustavio se tek u Đurđevdanskoj ulici, iskočio iz vozila i pokušao pobjeći pješice prema Ulici Vladimira Nazora.

Sustigli su ga ubrzo i uz uporabu sredstava prisile svladali njegov otpor. Međutim, muškarac je cijelo vrijeme bio agresivan, vrijeđao je policajce i prijetio im. Ubrzo se oko njih okupio veći broj mještana iz obližnjeg naselja. Situacija je eskalirala kada je 38-godišnja žena počela glasno negodovati, a zatim i fizički nasrnula na policajce kako bi spriječila uhićenje.

Zatim su i ostali okupljeni počeli nasrtati na policajce s namjerom da oslobode 34-godišnjaka. Zbog sve jačeg napada i straha za vlastitu sigurnost, policajci su odustali od privođenja i udaljili se s mjesta događaja.

Na teren je stiglo pojačanje. Policija je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi uhitila i 34-godišnjaka i 38-godišnjakinju te ih privela u Policijsku postaju Čakovec. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su dvojica policajaca u napadu zadobila lakše tjelesne ozljede.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 34-godišnjak osumnjičen za kaznena djela prijetnje i prisile prema službenoj osobi, dok se 38-godišnjakinja sumnjiči za prisilu prema službenoj osobi. Protiv oboje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Uz to, 34-godišnjaku je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena novčana kazna od 1.100 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.