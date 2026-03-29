DRAMA KOD PLITVICA Bagerom spasili trudnicu iz sela: 'Ovdje niti ralica nije uspjela doći'

Tri dana prije sam pila kavu sa sunčanim naočalama, nisam niti zamišljala da ću roditi po najvećem snijegu, ispričala je za 24sata Petra Čančar, koja će svoj porod, kaže nam, pamtiti cijeli život. Naime, priča o njezinom porodu kreće u trenutku kada je mjesto Poljanak pored Plitvičkih Jezera doslovce zatrpano u snijegu. Ona je trebala hitno ići u ogulinsku bolnicu, ali snijeg nije prestajao padati.

- Dečki su mi očistili put, kako bi uspjela doći do bolnice. Došli su bagerom u selo jer ralica nije mogla proći, očistili su cestu, put do mene, te kada su završili ja sam otišla u bolnicu - govori nam mlada majka. Kako kaže, sve je na sreću dobro prošlo.

- Svi su odradili i više nego su trebali. Nije bilo ugodno, ali nisam sumnjala u naše dečke. Ja sam dobro, beba je dobro, zahvaljujući svima kod kuće - govori nam Petra. Ističe i kako je poslije poroda, normalno, uslijedilo slavlje.

- Znate kako to ide kod nas - zaključila je kratko mlada majka dječaka Marina.

Podsjetimo, nije ovo jedina akcija koja se uslijed lošeg vremena odvijala na ovom području. Naime, vatrogasci s Plitvičkih Jezera u jeku oluje dobili su informaciju kako je u šumi na predjelu Krbavica zametena obitelj u kombi vozilu. Na intervenciju je odmah upućena dežurna smjena od tri vatrogasca JVP Plitvička Jezera i jedan vatrogasac DVD-a Plitvička Jezera sa ukupno dva pickup vozila.

Zbog visokog snijega, na mjestima preko 80 cm, vatrogasci su se dva kilometara pješice probijali kroz šumski put do zametenog vozila. U međuvremenu su podignuti strojevi Komunalca i traktor vlasnika Jovana Zaklana iz Krbavice koji su se uspjeli probiti do vozila i zajedno sa vatrogascima izvukli obitelj na sigurno. Obitelj je zbrinuta u Đačkom domu Korenica.